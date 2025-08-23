Cheveux : combien de temps faut-il attendre entre une coloration au henné et une coloration chimique ?

Après avoir réalisé une coloration au henné, un colorant d'origine végétale, il faut attendre un certain laps de temps avant d’appliquer une coloration chimique afin de prendre soin de sa chevelure et d'optimiser le résultat.

Prisé pour ses multiples bienfaits pour la fibre capillaire, le henné, un colorant d'origine végétale obtenu à partir de fleurs séchées de la plante lawsonia inermis, fait de plus en plus d’adeptes.

Cette substance naturelle permet non seulement d’apporter de la brillance et du volume, mais aussi d'assainir le cuir chevelu, de calmer les démangeaisons, et de se débarrasser des pellicules, le tout, en apportant de jolis reflets cuivrés.

Mais lorsque l’on veut repasser à une coloration classique et chimique, il est essentiel de faire preuve d'un peu de patience.

plusieurs mois nécessaires

Les coiffeurs recommandent en effet d’attendre au moins trois mois. Et pour cause, le henné peut empêcher les pigments chimiques de se fixer correctement et la teinte finale risque de ne pas correspondre à celle attendue.

Autre raison de laisser au henné le temps de s'estomper : il peut contenir des composants susceptibles de mal interagir avec les agents oxydants des colorations chimiques, ce qui peut engendrer des réactions indésirables et des dommages capillaires.