Voici 5 nouveaux studios de sport à Paris à tester à la rentrée

La fin de l’été est synonyme de retour au travail, souvent accompagné d’une nouvelle routine saine. Faire du sport et trouver une activité physique adaptée en fait partie. Voici cinq nouveaux studios de sport qui ont ouvert à Paris.

Pyra Sports Club

Inauguré au mois de mars au cœur de Pigalle, Pyra propose des cours collectifs à des prix très avantageux. Danse, yoga, renforcement, hiit, bodyattack, ou encore pilates, il y en a pour tous les goûts, avec des intensités variables. Les cours ont lieu dans une grande salle lumineuse, et le studio dispose de vestiaires et de douches. Il existe deux abonnements : quatre cours par mois pour 39 euros, ou un accès illimité à 59 euros par mois.

Pyra Sports Club, 92, rue Marguerite Rochechouart, Paris 9e

Hera Club

Fraîchement ouvert au mois de juillet, Hera Club met l’accent sur des cours de California barre (méthode d’entraînement à faible impact mélangeant des mouvements de pilates, de yoga et de danse, afin de renforcer tout le corps) efficaces, ludiques et accessibles. Tout le matériel est fourni sur place : les tapis, les petits ballons, ainsi que les élastiques. En bonus, les cours se terminent par quelques minutes d’automassage avec des accessoires spécialisés de la marque Therabody. Une séance est au prix de 38 euros l’unité, avec des packs disponibles au tarif dégressif.

Hera Club, 87, rue de Longchamps, Paris 16e

Club Lulu

Ce studio de sport très coloré a ouvert en début d’année en plein cœur de Paris. Le concept est simple : en plus d’un espace avec de quoi se restaurer et s’hydrater après un cours, Club Lulu dispose de trois salles pour trois ambiances différentes. Une salle «santé» dédiée aux cours de pilates reformer, une salle «gloire» chauffée à 35 °C pour les cours de hot yoga et de hot pilates, et enfin, la salle «beauté», dans laquelle on retrouve des cours de danse, de barre au sol ou de nordic pilates. Le cours à l’unité est au prix de 34 euros, mais une offre de bienvenue avec deux cours est disponible au même tarif.

Club Lulu, 59, rue de Richelieu, Paris 2e

Culte Reformer

Ouvert il y a un peu plus d’un an, Culte Reformer propose des cours de pilates reformer adaptés à tous les niveaux. Cinq entraînements différents sont disponibles, du plus doux et orienté sur la découverte du matériel pour les débutants, au plus intense et rythmé pour les amateurs de la méthode qui souhaitent se dépasser. Quelle que soit l’option choisie, le but est de travailler sur les muscles profonds. Un cours à l’unité coûte 35 euros, et des packs au prix dégressifs sont également disponibles à l’achat.

Culte Reformer, 6, rue d’Alexandrie, Paris 2e

Episod Louvre

La dernière adresse des studios Episod a été inaugurée en début d’année, dans le quartier du Louvre, en plein cœur de Paris. Au programme, une toute nouvelle discipline «Heat», proposant un entraînement fonctionnel à haute intensité dans une salle chauffée à 30 °C. On retrouve également à cette adresse les cours de cycling, toujours aussi dynamiques, et les cours de pilates reformer. Un espace café est ouvert aux heures des cours afin de pouvoir commander une boisson protéinée avant ou après l’effort. Les séances de Heat et de cycling sont à 30 euros, le cours de pilates reformer est à 39 euros.

Episod Louvre, 21, rue Hérold, Paris 1er