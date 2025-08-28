Miss Univers : Ève Gilles, Miss France 2024, représentera l'Hexagone lors de la 74e édition

Ève Gilles, sacrée Miss France 2024, s’envolera pour la Thaïlande, en novembre prochain, pour représenter la France lors du concours de Miss Univers.

C’est officiel. Ève Gilles, Miss France 2024, défendra les couleurs hexagonales lors de la 74e édition du concours de Miss Univers. L'élection internationale se tiendra à Pak Kret, en Thaïlande, le 21 novembre prochain. «C’est un immense honneur de représenter la France au concours Miss Univers», a déclaré la jeune femme de 22 ans dans un communiqué.

«Miss Univers a toujours été l’accomplissement d’un rêve. Merci à la Société Miss France pour sa confiance et à chacun de vous pour votre soutien depuis le 16 décembre 2023. Je suis prête à vivre cette aventure et déterminée à faire briller la France sur la scène internationale», a poursuivi Ève Gilles, élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2023.

Après son sacre de Miss France, alors qu’elle était en deuxième année de master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS), Ève Gilles avait mis en pause ses études pour endosser son nouveau rôle de reine de beauté et se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités, prenant la relève d’Indira Ampiot, Miss France 2023.

Pour mémoire, l’année dernière, à l’issue de la 73e édition du concours de Miss univers, organisée à Mexico, c’est la Danoise Victoria Kjær Theilvig qui a remporté la tant convoitée couronne. Quant à la Française Indira Ampiot, elle s’était offert une belle place dans le top 30.