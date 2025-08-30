Voici les signes astrologiques qui risquent le plus d’être en burn-out

Certains signes astrologiques sont plus enclins à l'épuisement professionnel en raison de leur tempérament et de leur rapport au travail. Voici ceux qui risquent le plus d’être en burn-out et pour quelles raisons.

Le risque de burn-out serait plus élevé chez certains signes astrologiques. D’après les analyses de l’astro love coach Nathalie Marcot, c'est la Vierge qui est tout particulièrement vulnérable à l’épuisement professionnel. Et pour cause, ce signe de Terre vise toujours l’excellence. Dirigé par Mercure, planète de l'intellect, ce natif perfectionniste est soucieux du détail, mais de manière obsessionnelle, ce qui peut conduire à une surcharge mentale.

«Ce signe a du mal à lâcher prise et peut vite se sentir submergé», souligne l’experte. Multitâches et toujours dans le contrôle, la Vierge «veut aider à tout prix et n'hésite pas à faire des heures supplémentaires», mais ce comportement n’est pas toujours sans conséquences.

Ensuite, on retrouve le Capricorne, un signe besogneux et persévérant. Pour ce signe de Terre, «réussir sa carrière professionnelle est une priorité». Un trait de caractère apprécié dans le monde du travail, mais qui peut nuire à sa santé mentale et physique car il s’investit souvent «de manière disproportionnée et acharnée», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

La balance aussi

Le Capricorne est suivi de la Balance. Cette dernière «veut absolument satisfaire son entourage et plaire à tout le monde», que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Dévouée et en quête permanente d’harmonie, «elle ne sait pas dire non», et s’expose ainsi facilement au risque de burn-out.

Selon Nathalie Marcot, qui est également experte en connexion intérieure et relations de couple, les personnes nées sous le signe des Poissons et du Cancer présentent elles aussi un risque car «ce sont de véritables éponges émotionnelles», qui se donnent corps et âme pour leurs proches. Mais à force de se préoccuper des autres, ces natifs oublient leurs propres besoins.

L’astro love coach précise toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral. D’autre part, le burn-out est un trouble qu’il ne faut pas prendre à la légère. Plusieurs symptômes doivent vous alerter, tels que la fatigue extrême, la perte de motivation, les douleurs de dos, les migraines, les nausées, ou encore les comportements compulsifs.