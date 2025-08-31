Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Voici les 4 signes astrologiques les plus calmes

Ces natifs aiment la quiétude et sont connus pour leur tempérament posé. [©Wayhome.studio/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Posés et réfléchis, ces signes astrologiques se distinguent par leur capacité à rester calme, et ce, en toutes circonstances. Au quotidien, ils font preuve de patience et recherchent la tranquillité. 

Parmi les douze signes du Zodiaque, quatre sont naturellement dotés d’un tempérament calme. Et la palme revient à la Balance. Gouvernée par Vénus, la planète de l'amour, elle est «calme et conciliante», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Ce signe d’Air, qui recherche sans cesse l’harmonie, «ne supporte pas les conflits et les cris». 

Autre signe calme : le Capricorne. Casanier et solitaire, ce signe de Terre est loin d’être un grand nerveux. Il incarne la force tranquille. Dirigé par Saturne, la planète de la solitude, il est souvent «réservé et tourné vers l'introspection», poursuit la spécialiste, qui publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube 

Sur le même sujet Quels signes astrologiques tombent amoureux le plus vite ? Lire

Vient ensuite le signe des Poissons, un signe «sensible et spirituel» qui aime la douceur et aspire à la quiétude. Connu pour son empathie et sa bienveillance, il est du genre à apaiser les tensions plutôt qu’à les nourrir. 

Enfin, on peut citer la Vierge. Discret et prudent, ce natif est peu enclin aux réactions impulsives et «aime par-dessus tout passer inaperçu». Les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre préfèrent «rester en retrait, loin de l'agitation», ajoute Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

AstrologieHoroscopeLifestyle

À suivre aussi

Voici les signes astrologiques qui risquent le plus d’être en burn-out
Voici le signe astrologique le plus travailleur
Voici le signe astrologique le plus accro à la musculation

Ailleurs sur le web

Dernières actualités