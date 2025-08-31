Voici les 4 signes astrologiques les plus calmes

Posés et réfléchis, ces signes astrologiques se distinguent par leur capacité à rester calme, et ce, en toutes circonstances. Au quotidien, ils font preuve de patience et recherchent la tranquillité.

Parmi les douze signes du Zodiaque, quatre sont naturellement dotés d’un tempérament calme. Et la palme revient à la Balance. Gouvernée par Vénus, la planète de l'amour, elle est «calme et conciliante», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Ce signe d’Air, qui recherche sans cesse l’harmonie, «ne supporte pas les conflits et les cris».

Autre signe calme : le Capricorne. Casanier et solitaire, ce signe de Terre est loin d’être un grand nerveux. Il incarne la force tranquille. Dirigé par Saturne, la planète de la solitude, il est souvent «réservé et tourné vers l'introspection», poursuit la spécialiste, qui publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube.

Vient ensuite le signe des Poissons, un signe «sensible et spirituel» qui aime la douceur et aspire à la quiétude. Connu pour son empathie et sa bienveillance, il est du genre à apaiser les tensions plutôt qu’à les nourrir.

Enfin, on peut citer la Vierge. Discret et prudent, ce natif est peu enclin aux réactions impulsives et «aime par-dessus tout passer inaperçu». Les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre préfèrent «rester en retrait, loin de l'agitation», ajoute Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.