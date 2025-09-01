Voici les signes astrologiques qui ont le plus de mal à tourner la page après une rupture

Contrairement au Bélier, qui tourne la page rapidement, ces signes astrologiques peinent à passer à autre chose après une rupture amoureuse. Découvrez ceux qui ont le cœur le plus long à guérir.

Des blessures sentimentales longues à refermer. Après une rupture amoureuse, certains ont plus de mal que d’autres à tourner la page et à se reconstruire. Et selon l’astro love coach Nathalie Marcot, ce sont les personnes nées entre le 19 février et le 20 mars qui seraient les plus concernées. En effet, les Poissons sont des signes dotés «d’une forte émotivité et qui sont nostalgiques du passé», souligne l’experte.

Dirigé par Neptune, planète symbolisant notamment le monde imaginaire et la sensibilité, ce natif à nageoires vit les histoires d’amour avec intensité. Ce signe d’Eau «a un cœur d’artichaut et a tendance à idéaliser ses relations amoureuses». Quand la flamme s’éteint et que l’histoire prend fin, «il peine à aller de l’avant», confirme-t-elle.

Selon la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle partage de nombreux conseils pour sauver son couple, vient ensuite la Balance. Contrairement à celui d’un Bélier, le cœur d’une Balance a besoin de temps pour guérir. Romantique dans l’âme, ce signe a «un besoin viscéral de se sentir aimé et de vivre à deux». Et pour cause, elle est dirigée par Vénus, la planète de l’amour.

Enfin, le Lion complète le podium. Doté d’un ego démesuré, ce signe de Feu, de surcroît sous l’influence du Soleil, va le vivre comme un échec. Son amour-propre étant ébranlé, «il va passer son temps à ressasser et va chercher à récupérer son ex par tous les moyens», souligne Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.