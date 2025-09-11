Voici le signe astrologique qui a le plus de mal à s’endormir le soir

Le soir, quand vient l’heure de rejoindre les bras de Morphée, ce signe astrologique peine souvent à trouver le sommeil. Il a du mal à se détendre, que ce soit mentalement ou physiquement.

Dynamique, fonceur et hyperactif, le Bélier n’est pas un gros dormeur. Pour lui, rester dans son lit est une perte de temps. Ce signe de Feu «déborde d’énergie et veut faire plein de choses», explique l’astro coach Nathalie Marcot. Ainsi, il n’est pas du genre à se coucher tôt.

Et lorsqu’il se résout enfin à poser la tête sur l’oreiller, «trouver le sommeil devient souvent une véritable épreuve». Même s’il est fatigué, il a du mal à appuyer sur le bouton «pause». Gouverné par Mars, la planète de l’action, le Bélier «ne sait pas se détendre, aussi bien mentalement que physiquement».

Le Scorpion a des insomnies

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, cite également les personnes nées sous le signe du Scorpion. Lui aussi a du mal à fermer l’œil et se réveille régulièrement en pleine nuit. En astrologie, cet animal à pince est en effet connu pour être «sujet aux troubles du sommeil et en proie aux insomnies», confirme-t-elle.

«Ce natif a du mal à lâcher prise et une fois qu'il va se glisser dans ses draps, il va cogiter, ruminer, penser à sa journée de demain, à ce qu’il doit faire…», poursuit Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle donne des conseils en amour et explique comment mieux se connaître grâce à son signe astrologique.