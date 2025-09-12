Voici le signe astrologique qui a le plus de mal à extérioriser ses émotions

Ce signe astrologique ne partage pas facilement ce qu’il ressent. Gouverné par Saturne, planète de la réserve, il préfère garder ses états d’âme bien enfouis en lui.

Certaines personnes préfèrent garder leurs sentiments pour elles, parce qu’elles sont tout simplement pudiques, qu’elles ne veulent pas paraître vulnérables ou prendre le risque d’être jugées. Et dans l’astrologie, ces dernières sont bien souvent nées entre le 22 décembre et le 20 janvier, autrement dit sous le signe du Capricorne.

En effet, ce signe de Terre est «introverti et peu démonstratif», affirme Nathalie Marcot, astro love coach et experte en connexion intérieure et relations de couple. Il faut dire que ce signe est régi par Saturne, la planète associée à la retenue et aux restrictions, rappelle-t-elle. Rien étonnant, donc, à ce qu’il éprouve du mal à extérioriser ses émotions.

Ce natif réservé, qui recherche la sécurité et la stabilité, est «mal à l'aise avec ses émotions et ses sentiments et peine à les verbaliser». Par exemple, il prononce rarement les mots «je t'aime», même s’il éprouve sincèrement ce sentiment.

un être sensible

«Montrer son affection, même à travers des petits gestes simples, peut représenter une épreuve pour ce signe», selon Nathalie Marcot. Ainsi, il peut parfois donner l’impression d’être «froid et distant», alors qu'en réalité, le Capricorne est doté d’«une profonde sensibilité».

Mais attention aux généralités. Nathalie Marcot tient à rappeler que ces observations restent des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète et précise, il est indispensable de prendre en compte l’ascendant ainsi que l’ensemble du thème astral, ce qu’elle propose lors de ses consultations d’astro-coaching.