Voici le signe astrologique le plus susceptible de vous trahir

En matière de trahison, certains signes astrologiques semblent plus experts que d’autres. Voici les natifs qui sont le plus susceptibles de se montrer déloyaux.

Vous pensiez pouvoir lui faire confiance les yeux fermés. Pourtant, il vous a trahi. Que ce soit en dévoilant un secret, en vous mentant, en vous volant une idée ou encore en vous abandonnant à un moment décisif de votre vie. Quand on évoque ce type de scénario, il n’est pas rare que le signe des Gémeaux soit pointé du doigt. Et pour cause, c’est le signe le plus enclin à trahir, d’après l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dirigé par Mercure, planète qui symbolise l’échange et la parole, ce signe est un grand bavard qui ne sait pas tenir sa langue. Si vous lui confiez une information sensible, il risque de tout dévoiler, même si généralement, ce n’est pas par malveillance.

Un signe infidèle

Dans certains cas, il peut aussi le faire de manière intentionnelle afin de divertir la galerie ou de faire l’intéressant, souligne Nathalie Marcot, rappelant que ce signe est aussi connu pour avoir «une double face» et son côté manipulateur. Autrement dit, il n’est pas aussi fiable qu’il en a l’air.

Par ailleurs, c'est l'un des signes les plus infidèles du Zodiaque. «Il a tendance à papillonner car il a besoin de voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs», poursuit-elle. C’est «un grand enfant qui a besoin de s’amuser».

Le Scorpion pour se venger

Selon cette dernière, qui tient une chaîne Youtube, la loyauté du Scorpion peut également vaciller rapidement. Surtout si on l’a blessé. Quand on lui fait du mal, il va en faire en retour. «C’est un signe intense et entier qui ne va pas hésiter à trahir par esprit de vengeance».

Enfin, méfiez-vous du Bélier. Dirigé par Mars, planète de la combativité et l'action, il parle et agit sans réfléchir aux conséquences. Ce signe de Feu est «guidé par son impulsivité», donc sachez qu’il peut trahir une promesse sur un coup de tête, sans forcément mesurer les conséquences.

Mais attention aux généralités. L'experte tient à rappeler que ces observations restent des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète et précise, il est indispensable de prendre en compte l’ascendant ainsi que l’ensemble du thème astral, ce qu’elle propose lors de ses consultations d’astro-coaching.