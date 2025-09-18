Voici le signe astrologique qui a le plus de mal à gérer son argent

De nature impulsive, ce signe astrologique est plutôt du genre à faire des achats sur un coup de tête qu’à remplir sa tirelire, tout comme deux autres de ses congénères.

Dépenser d’abord, réfléchir après. S’il y a bien un signe astrologique qui peine à garder la maîtrise de son budget, c’est le Bélier. Dirigé par Mars, la planète de la pulsion et de l’action, il est connu «pour ses achats compulsifs», confirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Impulsif, «ce signe de Feu ne sait pas gérer son argent et a tendance à dépenser sans réfléchir», poursuit-elle. Sa philosophie : vivre au jour le jour.

Vient ensuite la Balance. Les personnes nées sous ce signe raffiné aiment les belles choses, souvent luxueuses. Régi par Vénus, la planète de la beauté, ce signe ne va pas hésiter à sortir sa carte bleue pour s’offrir un dîner gastronomique ou prendre soin de son apparence, quitte à se retrouver dans le rouge à la fin du mois.

Enfin, la troisième marche du podium est occupée par le Cancer. Qu’il s’agisse de voyages ou de nouveaux habits, ce natif à pince cède souvent à la tentation. Pour lui, c’est un moyen de réconfort. Comme le souligne Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, faire des achats «l’aide à compenser un manque et à lui remonter le moral».