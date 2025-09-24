Qu'est-ce que l’astrocoaching, cette discipline en plein essor qui mêle astrologie et introspection ?

À mi-chemin entre l'astrologie et la psychologie, l’astrocoaching est une invitation à mieux se connaître, à comprendre l’autre et à réinventer sa vie de couple. Voici en quoi consiste cette discipline qui attire de plus en plus d’adeptes.

Dans l’univers du développement personnel, l’astrocoaching s’est imposé comme un outil précieux. De plus en plus de personnes se tournent vers cette discipline pour mieux se connaître, reprendre confiance, atteindre des objectifs, décoder les comportements des autres ou encore redonner du souffle à son couple. Mais en quoi consiste-t-elle vraiment ?

Comme l’explique l’astro coach Nathalie Marcot, férue d’astrologie depuis l’adolescence et qui a su transformer sa passion en méthode d’accompagnement, cette pratique s’appuie sur trois piliers : l’analyse du thème astral, la psychologie et le coaching, une forme de suivi individualisé. Lorsqu’elle reçoit en consultation, en visioconférence, l’experte peut aussi être amenée à utiliser l’hypnose, la sophrologie ou encore la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) afin d’offrir une prise en charge globale.

l’exploration du thème astral

Chaque séance commence de la même manière : par l’exploration minutieuse du thème astral, élaboré en amont à partir de la date, l’heure et le lieu de naissance. Elle analyse le signe solaire, qui représente notre personnalité profonde et notre véritable nature, le signe lunaire, notre «moi» inconscient, mais aussi l’ascendant, qui, quant à lui, reflète notre personnalité sociale, autrement dit, la façon dont on se montre aux autres. Ils servent de base, mais Nathalie va bien au-delà.

Elle analyse également les maisons astrologiques et la position des planètes : Vénus éclaire la façon d’aimer, Mars révèle l’énergie et la motivation, Mercure dévoile la manière de penser et de communiquer, sans oublier Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou encore Pluton.

©DR

Ce support céleste agit comme une véritable boussole intérieure. Il permet de mettre en lumière «les énergies, les différentes facettes de la personnalité, les forces, les blessures du passé, les blocages, voire même certains secrets familiaux». Grâce à l’astrologie, «on gagne un temps considérable» par rapport à une thérapie classique. «Une seule séance peut équivaloir à près de vingt heures de travail», souligne-t-elle.

S’ensuit une discussion approfondie pour cibler les problématiques liées à la sphère amoureuse. Généralement, une seule personne consulte, la femme, «car souvent c’est elle qui se sent étouffée par la charge mentale et qui a besoin de retrouver une relation vivante», observe-t-elle, mais cela suffit souvent à comprendre la dynamique du couple, révéler ses zones d’ombre et à amorcer des solutions.

une séance sur-mesure

«En découvrant que son partenaire n’a pas la même vision du monde car il est influencé par ses propres positions zodiacales, elle devient plus tolérante et plus compréhensive», insiste la professionnelle, qui partage de nombreux conseils et clés de compréhension sur sa chaîne Youtube et son compte Instagram.

Cette dernière s’est naturellement spécialisée dans le coaching de couple, car elle totalise 34 ans de vie commune avec deux relations, mais elle s’adapte à tous les besoins. «L’astrocoaching c’est puissant, précise-t-elle, parce que c’est du sur-mesure, du 100% personnalisé».

À l’heure où de plus en plus de personnes cherchent des outils concrets pour améliorer leur bien-être et leurs relations, l’astrocoaching s’impose donc comme une réponse innovante, et qui ne cesse de gagner en crédibilité avec Nathalie Marcot comme ambassadrice. D'ailleurs, l’experte vient de lancer un nouveau programme en ligne, baptisé «Magnétique et désirable», sur 15 jours, destiné aux femmes en couple qui ne veulent plus se sentir invisibles aux yeux de leur partenaire.