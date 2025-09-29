Comment éloigner naturellement les araignées de votre maison 

Le début de l’automne est la saison des araignées. En pleine période de reproduction, elles sont nombreuses à venir chercher refuge dans nos maisons. Pour les tenir à distance, voici trois astuces efficaces.

Fermez bien vos portes… Ou vous pourriez vous retrouver nez à nez avec un colocataire à huit pattes. Le début de l’automne marque en effet la saison où les araignées envahissent nos maisons. Pourquoi ? Parce que c’est leur période de reproduction. Les mâles, arrivés à maturité à la fin de l’été, partent en quête de femelles et recherchent en même temps des endroits chauds pour se mettre à l’abri.

Et cette année, les araignées pourraient être encore plus nombreuses sous vos meubles. Les fortes chaleurs estivales ont favorisé la prolifération des insectes, dont les araignées se nourrissent. Résultat : les mâles ont atteint leur maturité plus rapidement et leur population a grimpé en flèche !

Alors, comment éloigner ces visiteurs indésirables si leur présence vous fait frissonner ? On vous donne toutes les astuces.

Le vinaigre blanc

Allié incontournable du nettoyage, le vinaigre blanc est aussi un excellent répulsif contre les araignées. Il suffit d’en mélanger avec un peu d’eau, puis de vaporiser la solution autour des portes et des fenêtres pour les tenir à distance.

En revanche, pas de solution magique : si certaines araignées se sont déjà confortablement installées chez vous, il faudra patienter jusqu’à ce qu’elles sortent de leur cachette pour tenter de les capturer.

Les huiles essentielles

Comme pour le vinaigre blanc, il suffit de mélanger quelques gouttes d’huiles essentielles avec de l’eau, puis de vaporiser la solution autour des entrées de la maison pour tenir les araignées à distance. Privilégiez la lavande, le tea tree ou encore la menthe poivrée : leurs odeurs puissantes, que les araignées ne supportent pas, les feront fuir.

Côté dosage, comptez entre 5 et 10 gouttes pour 500 ml d’eau.

La pierre d’alun et les écorces d’agrumes

Inattendu ? Oui, et pourtant la pierre d’alun s’avère être un excellent répulsif naturel. Pour l’utiliser, diluez 80 grammes de poudre de pierre d’alun dans de l’eau, puis vaporisez la solution autour des portes et des fenêtres.

Autre astuce simple : déposer directement au sol des écorces d’agrumes, un marron coupé en deux ou encore quelques feuilles de tomate devant les entrées des pièces que vous souhaitez protéger. Leurs odeurs fortes suffisent à tenir les araignées à l’écart.