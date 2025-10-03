Vélo : voici 5 balades faciles à faire à la journée au départ de Paris

Les amoureux du vélo, toujours plus nombreux dans la capitale, aiment chevaucher vers de nouvelles aventures quand l’occasion se présente. Voici 5 balades à faire à la journée, au départ de Paris, à la découverte de lieux incontournables.

Le vélo, c’est la santé. Mais c’est aussi le plaisir de se balader sur un réseau cyclable en région parisienne qui recèle de trésors à visiter sans modération. Versailles, les bords de la Marne, l’île de Chatou, la forêt de Saint-Germain-en-Laye ou encore la Basilique Saint-Denis et le parc de la Courneuve, voici cinq propositions de balade à faire seul, en famille ou entre amis.

Les points de départ sont adaptables et il est possible de les modifier – en rajoutant quelques kilomètres au compteur – en fonction de votre localisation.

Pour les plus prévoyants, il est possible d’utiliser des applications pour vous aider à vous repérer en chemin. Aussi, Komoot (payante après la période d’essai) propose un large choix d’itinéraires à adapter selon vos désirs. Geovelo est accessible gratuitement, et propose des trajets «touristiques» ou directs avec une indication du type de route (piste cyclable, chemin, route goudronnée, etc.) et du dénivelé à prévoir.

Enfin, Google Maps, malgré ses imperfections, reste une application gratuite et fonctionnelle. D’autres offres existent – Strava (marche aussi pour le vélo), Here We Go, ou AllTrails – et peuvent convenir en fonction du budget de chacun.

Balade à Versailles

Au départ de l’Île de la Cité, cette balade permet de débuter le circuit en traversant les quartiers les plus emblématiques de Paris, avec les quais de Seine, le quartier Latin, etc. et ses monuments. La route vers Versailles se fait en empruntant la «coulée verte» et ses 12 kilomètres de chemins arborés, sans voiture, avec des passages magnifiques dans le parc de Sceaux et la Vallée aux loups. Une fois à Versailles, il est possible de déambuler le long du grand canal, création d’André Le Nôtre, et sur les chemins. Une balade à couper le souffle (2h30 aller, 1h30 retour).

En forêt à Saint-Germain-en-Laye

Au départ de l’île de la Cité, il faut compter plus de 2h30 pour rejoindre le château de Saint-Germain-en-Laye et son magnifique parc, qui offre une vue imprenable sur la vallée de la Seine. Se balader dans ce lieu répertorié «Espace boisé classé» (EBC) est un véritable enchantement, et se découvre à son rythme au gré des 3 pistes cyclables créées pour faciliter les balades à vélo. Pensez à prendre un pique-nique pour profiter à 100% de l’endroit avant de reprendre la route vers la capitale.

Basilique Saint-Denis et la Courneuve

Au départ de Saint-Eustache, une boucle de 40 kilomètres vous emmène à la découverte de la basilique de Saint-Denis, chef d’œuvre de l’art gothique et nécropole des rois de France, avant d’accéder au parc de la Courneuve qui offre une vue panoramique sur les quartiers de Belleville, Montmartre et la Défense. Le retour se fait en longeant le canal Saint-Denis, ses maisons basses et ses entrepôts. Avant de revenir dans Paris.

Parc de Créteil et la Marne

Au départ de la place de la Bastille, cette balade de 44,5 kilomètres permet un passage autour du lac Daumesnil, avant de suivre le rivage d’Alfortville sur 3 km jusqu’au quartier de l’île-Saint-Pierre. On finit par atteindre le plan d’eau du lac de Créteil, qui s’étale sur un peu plus de 40 hectares. Les autres étapes comprennent le port de Bonneuil, les quais de Maison-Alfort, et une traversée du bois de Vincennes par Saint-Maurice avant de rejoindre la capitale jusqu’à la Bastille.

Sur l’île de Chatou

Depuis le centre de Paris, il est possible de pédaler sur les traces des grands impressionnistes en prenant la direction de Chatou, où l'on accède à l’île qui a inspiré de nombreux artistes, dont le célèbre tableau «Le déjeuner des canotiers» de Renoir en 1880. On pose les yeux sur la beauté de la chapelle Saint-Léonard, on descend de vélo pour visiter le musée Fournaise, avant de poursuivre le long des rives pour découvrir la collection de bateaux à vapeur, rames et voiles restaurées par l’association Séquana. Avant de faire machine arrière toute vers Paris, pour une quarantaine de kilomètres aller-retour.