L'emblématique magazine «ELLE» célèbre ses 80 ans avec une exposition exceptionnelle à Paris et une vente aux enchères solidaire

Pour célébrer ses 80 ans, le magazine «ELLE» a convié des artistes internationales à créer des œuvres uniques, inspirées par les valeurs qui lui sont chères. Ces créations seront dévoilées à Paris lors d’une exposition exceptionnelle, du 7 au 14 novembre, qui se clôturera par une vente aux enchères solidaire.

Une initiative placée sous le signe de la solidarité et de la sororité. Cette année, «ELLE» souffle ses 80 bougies. Huit décennies d’audace, d’élégance et de combats pour l’émancipation des femmes. Pour fêter en beauté cet anniversaire, la marque iconique a lancé un projet artistique inédit. Au total, 31 artistes femmes, issues des quatre coins du monde, ont été invitées à créer des œuvres inspirées par les valeurs fondatrices du magazine.

Ces créations, offertes généreusement, ont été dévoilées dans le cadre d’une exposition gratuite et itinérante qui, après Osaka, Bangkok et New York, fera une ultime escale à Paris, du 7 au 14 novembre prochain, chez Artcurial, maison de ventes aux enchères de prestige installée dans le mythique Hôtel Marcel Dassault, au cœur du Triangle d'or (Paris 8e).

Shourouk Rhaiem, Laurence Jenkell...

L'événement s’achèvera par une vente aux enchères d’exception, organisée le 14 novembre, à 16 h, également accessible en ligne. Les fonds récoltés seront reversés à l’organisation humanitaire internationale CARE, qui fête aussi ses 80 ans cette année, afin de financer des actions concrètes en faveur des femmes.

Véritable célébration de l’esprit libre et de la richesse de la féminité, cet accrochage en met plein les yeux. Les sensibilités se rencontrent, les regards se croisent, et les univers se répondent, portés par le langage universel des formes et des couleurs. Dans le détail, le public pourra notamment admirer et acquérir des œuvres signées Marcella Barceló, Mia Chaplin, Olga Yaméogo, Marion Charlet ou encore Catchetejack, alias Nuria Bellver et Raquel Fanjul, un duo d'illustratrices espagnoles.

©DR/ELLE(Cachetejack, Marion Charlet)

La Canadienne Ramona Nordal, ainsi que les Françaises Françoise Pétrovitch et Elisabeth Garouste ont, elles aussi, mis leurs pinceaux et leur palette et au service de cette initiative inspirante.

©DR/ELLE(Françoise Pétrovitch, Elisabeth Garouste, Ramona Nordal)

Sans oublier la reine des cristaux «Swarovski» Shourouk Rhaiem, la sculptrice Laurence Jenkell, mondialement connue pour ses sculptures colorées en forme de bonbons et l’Italienne Irene Cattaneo, qui pour l'occasion, a confectionné une oeuvre florale et lumineuse en verre de Murano, baptisée d'après la chanson de Françoise Hardy, «Mon Amie La Rose».

©DR/ELLE(Irene Cattaneo, Shourouk Rhaiem, Laurence Jenkell)

une collection capsule

Ce n’est pas tout. Pour ses 80 ans d’histoire, la marque a lancé une collection capsule inédite mêlant mode et accessoires. Disponible en ligne, cette édition spéciale rend hommage à la joie de vivre et à la féminité.

©DR/ELLE

On y découvre des imprimés exclusifs inspirés de l’univers du magazine - lu dans le monde, chaque mois, par 32 millions de lecteurs -, et revisitant ses symboles emblématiques, du logo anniversaire aux couvertures mythiques.

Exposition 80 ans de Elle, du 7 au 14 novembre. Vente aux enchères, le 14 novembre, à 16 h, Artcurial, Paris 8e.