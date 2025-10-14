Vacances de la Toussaint : voici les 10 destinations les plus recherchées par les Français, selon une étude

A l'approche des vacances de la Toussaint, des tendances touristiques se dégagent. Selon une étude, certains départements seraient particulièrement en vogue à cette période, bénéficiant d'une augmentation de 250% des recherches leur étant associées.

Un besoin d'évasion ? Selon une étude menée par le spécialiste du tourisme Abritel, «les Français s’orientent vers une découverte de contrées plus rurale» pour les prochaines vacances de la Toussaint. Voici les 10 destinations les plus recherchées par les Français.

Hérault

© Pixabay

Le dixième département le plus recherché par les Français est l'Hérault. Pic Saint-Loup, Mont Caroux ou encore parc naturel du Haut-Languedoc, il s'agit d'un parfait exemple de ce que cherchent les Français cet automne, comme l'explique Abritel : «L’analyse des recherches de locations de vacances sur la plate-forme met en évidence un intérêt de plus en plus prononcé pour des escapades authentiques, dans des régions françaises où la nature montre tout son éclat en automne».

Vosges

© Pixabay

Cet automne, Abritel promet également que de plus en plus de Français vont privilégier «des séjours nature, attirés par les paysages colorés et des tarifs avantageux». Une tendance qui place les Vosges en neuvième place des départements les plus recherchés par les Français. Xavier Rousselou, porte-parole d'Abritel, Expedia et Hotels.com, explique : «Dans un contexte actuel incertain, séjourner au calme a quelque chose de rassurant. Et puis, en général, ces destinations rurales proposent des locations moins chères que la côte, ce qui séduit encore davantage les voyageurs». Entre montagnes, lacs et villages, le département de l'est de la France semble cocher toutes les cases pour attirer en nombre les voyageurs français.

Pas-de-Calais

© Pixabay

Le Pas-de-Calais se hisse à la huitième place des recherches françaises pour les vacances d'automne. Si le département situé à la pointe nord de la France ne mise pas sur sa météorologie en octobre, il compte de nombreux atouts : des villages historiques, de superbes réserves naturelles ou encore des destinations tendance, comme le Touquet-Paris-Plage.

Charente-Maritime

© Pixabay

La Charente-Maritime rassemble de nombreux lieux d'intérêt particulièrement appréciés des Français : l'île de Ré, l'île d'Oléron ou encore la ville de La Rochelle. Cela explique sa septième place au classement des départements les plus consultés des Français à l'aune des vacances d'automne. Grâce au parc naturel régional du Marais poitevin et à ses vastes plages donnant sur l'océan Atlantique, le département offre également des paysages naturels d'exception. De quoi satisfaire les voyageurs : «Cette année, les vacances de la Toussaint seront placées sous le signe du ressourcement dans des environnements bucoliques, entre campagnes vallonnées et forêts colorées», indique Xavier Rousselou.

Bouches-du-Rhône

© Pixabay

Les Bouches-du-Rhône ne cessent d'arriver les visiteurs, tout au long de l'année. Durant les vacances d'automne, le département peut convaincre des plaisanciers à la recherche de soleil et de paysages pittoresques. Il se place au sixième rang de ce classement. S'il n'est plus l'heure de se baigner dans la Méditerranée, il n'y a pas de période pour admirer les calanques à bord d'un bateau ou de se rendre au parc naturel régional de Camargue, où les flamands roses affichent leur magnifiques couleurs toute l'année.

Morbihan

© Pixabay

A l'ouest de la France, le Morbihan ne manque pas non plus de paysages bucoliques. Situé sur la côte sud de la Bretagne, ce département offre un riche contraste entre nature conservée et villages touristiques. La ville de Lorient, ainsi que l'île de Belle-Île-en-Mer en sont les atouts principaux.

île de la Réunion

© Unsplash / Xav Alexandre

A la Toussaint, certains optent pour un grand voyage. A plus de 9.500 km de la Métropole, l'île de la Réunion, à quelques kilomètres à l'est de Madagascar, au sein de l'océan Indien, est l'un des points de chute préféré des Français. Il se classe quatrième des options les plus fréquemment explorées par les Français. Nature luxuriante, volcans impressionnants, faune abondante et plages dignes des plus belles cartes postales, la Réunion rassemble de nombreux atouts pour ravir les vacanciers.

Finistère

© Pixabay

Le Finistère est l'un des départements les plus appréciés des touristes Français, à la troisième place de ce classement. Situé au bout de la Bretagne, il permet de visiter des villes particulièrement populaires comme Brest et Quimper, qui offrent respectivement les visites de l'Océanopolis et la Cathédrale Saint-Corentin. Plus généralement, les décors du Finistère sont connus pour «ses lumières, ses marées, et son vent», comme l'écrit l'office du tourisme du département.

Corse-du-Sud

© Unsplash / Mario von Rotz

La Corse, particulièrement la Corse-du-Sud, est l'un des lieux touristiques les plus prisés de France à la période de la Toussaint. Elle se classe deuxième des destinations les plus recherchées par les Français à cette période. Quelques semaines après la rentrée, de nombreux voyageurs se rappellent aux bons souvenirs de leur été en retrouvant des paysages estivaux : mer turquoise, plages idylliques et soleil radieux. En octobre, à Ajaccio, il fait en effet une température moyenne de 23 °C.

Var

© Pixabay

Saint-Tropez, Le Castellet, le massif de la Sainte-Baume... Le Var regorge de paysages aussi époustouflants que diversifiés et se place donc à la première place des recherches des Français pour les vacances de la Toussaint. Grâce à un ensoleillement encore agréable au mois d'octobre, le département attire de nombreux Français à la recherche de derniers rayons de soleil, entre plages méditerranéennes et montagnes provençales.