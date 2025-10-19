«Marche japonaise» : tout savoir sur cette nouvelle méthode de remise en forme qui cartonne

Ces derniers mois, une nouvelle technique surnommée «la marche japonaise» a explosé sur les réseaux sociaux, démocratisant le concept à l’échelle mondiale. Ce dernier, basé sur une marche fractionnée de 30 minutes pendant au moins 4 jours par semaine, présenterait un lot d’effets bénéfiques pour la santé de ses adeptes.

Une approche idéale pour rompre avec la sédentarité. La «marche japonaise», basée sur une alternance de 30 minutes de marche rapide à allure normale et à haute intensité pendant au moins 4 jours par semaine, s’est démocratisée au cours de ces derniers mois.

Cette méthode, développée par des chercheurs japonais il y a plus de deux décennies, est particulièrement facile d’accès car elle ne nécessite aucun équipement et pourrait donc convaincre les sédentaires les plus endurcis.

«Ce que j'apprécie dans la marche japonaise, c'est qu'elle est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire de faire des entraînements très intenses, source de courbatures et de fatigue, pour améliorer sa santé», a synthétisé le Dr Irvin Sulapas, médecin du sport et professeur associé à UTHealth Houston, pour CNN.

L’objectif est simple : améliorer la condition physique des adultes d'âge moyen et avancé, tout en aidant à prévenir les maladies liées au mode de vie comme le diabète et l'obésité.

De multiples effets bénéfiques pour la santé

La marche fractionnée à haute intensité pourrait protéger les personnes âgées contre l'hypertension artérielle, selon les chercheurs. Cette activité pourrait également contribuer à lutter contre la diminution de la force musculaire des cuisses et la diminution de la capacité aérobique de pointe, selon une étude faite sur le sujet en juillet 2007.

Cette même équipe de recherche a découvert dans une étude connexe de 2009 que cinq mois d'entraînement à la marche par intervalles ont augmenté la condition physique des participants et amélioré leurs indices de maladies liées au mode de vie d'une moyenne de 10 à 20 %.

Dans une nouvelle étude publiée cette année par un autre groupe de scientifiques, des personnes âgées ayant pratiqué la «marche japonaise» pendant cinq mois ont constaté une amélioration de leur tension artérielle au repos, de leur force musculaire des membres inférieurs et de leur VO2 max, un indicateur clé de la forme cardiovasculaire et de l'endurance aérobie.

«Viser la régularité et un changement de mode de vie»

Dans l’étude de 2007, les chercheurs ont demandé aux participants d’alterner trois minutes de marche rapide à un rythme d’intensité modérée à élevée avec trois minutes de marche plus lente pendant au moins 30 minutes quatre jours par semaine.

C'est généralement le même conseil que donnent les experts aujourd'hui, même si le Dr Sergiu Darabant, cardiologue médical au Miami Cardiac & Vascular Institute, suggère d'augmenter la fréquence de marche à cinq jours par semaine. Cette idée permettrait ainsi de réaliser 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine, soit la recommandation de l'American Heart Association pour l'activité aérobique.

«Je ne fais pas de jeu de mots, mais l'exercice est un marathon, pas un sprint. Nous devrions tous viser la régularité et un changement de mode de vie clair. Se lancer dans l'exercice physique doit se faire progressivement», a analysé le Dr Darabant.

«La marche fractionnée est un excellent point de départ pour se remettre en forme. À mesure que l'on progresse, on peut toujours augmenter l'intensité. Mais les bienfaits pour la santé sont indéniables, même en s'entêtant», a conclu le Dr Irvin Sulapas.