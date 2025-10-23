Profil Astrologique du Taureau : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Taureau, un très bon cuisinier parfois un peu borné.

Dirigé par Vénus, planète qui symbolise la beauté, l'esthétique, l'amour, mais aussi «les petits plaisirs de la vie», le Taureau (21 avril - 20 mai) est un bon vivant, selon l'astro love coach Nathalie Marcot. Gourmand et gourmet, il est connu pour être le meilleur cuisinier du Zodiaque. En plus, ses plats sont aussi beaux que bons. En effet, «il fait particulièrement attention au dressage de l’assiette car il est doté d’un esprit particulièrement créatif».

Cependant, même quand il a tort, le Taureau soutiendra ses idées. Il campe sur ses positions et aime avoir raison. Quand il a un avis sur un sujet, il n’aura que faire du vôtre. Une fois qu’il a décidé quelque chose, rien ni personne ne peut le faire changer d'avis. Autrement dit, il est «têtu et obstiné», affirme la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Ce trait de caractère est lié à son élément, la Terre, mais aussi parce que cet animal à cornes est un signe dit fixe, puisqu'il se trouve au milieu d'une saison. D'autre part, ce signe est «très matérialiste et possessif». Nathalie Marcot, qui donne des conseils sur sa chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.