Noël 2025 : bijoux, chocolats, bricolage... Voici les meilleurs calendriers de l'avent

Pour patienter jusqu'à Noël, le calendrier de l'avent offre des surprises en tout genre chaque jour. Un indispensable des fêtes qui devient aussi un bel objet de décoration.

Lenôtre

© Mélanie Rousselle

Imaginé par le studio Marianne Guély, ce joli calendrier de l'avent offre un décor sculpté de sapins, de neige et d’étoiles au milieu duquel débarque le train Lenôtre. Il nous entraîne jusqu’au 24 décembre à l’aide de cases à ouvrir pleine de surprises gourmandes.

Lenôtre, 69 €

Le petit ballon

© Le petit ballon/Agathe Troussel

Pour devenir un pro du vin, Le Petit Ballon propose l'édition limitée «Le calendrier de l'avin», designée par l’illustratrice Agathe Troussel, qui promet une expérience immersive distrayante. Pour ce faire, douze vinottes (4 cl) et une demi-bouteille de vin, des accessoires essentiels, du contenu pédagogique, et même des entrées à des événements ou des lieux dédiés à l’œnologie.

Le Petit Ballon, 119 €

Bonne Maman

© Bonne Maman

Les casse-noisettes s'activent ici pour récolter dans les différentes cases des confitures, des pâtes à tartiner ainsi que des caramels que l'on pourra ensuite savourer sur une tartine grillée ou une crêpe au petit-déjeuner ou au goûter.

Bonne Maman, 34,90 €

Palais des thés

© Guillaume Czerw

Contenant 24 mousselines de thés et d’infusions gourmandes en sachets, ce calendrier est un enchantement des sens. Une dégustation qui pourra aussi se faire en écoutant des récits audio accessibles en scannant un QR code caché derrière les cases.

Palais des thés, 28 €

Ladurée

© pmonetta

Représentant une pyramide de macarons, cet écrin conçu par l’artiste coréenne Daria Song, renferme des fruits enrobés, des fritures chocolatées, des langues de chat ainsi que la création «Eugénie» qui fera fondre tous les gourmands.

Ladurée, 115 €

Diptyque

© Diptyque

En ouvrant ce sublime calendrier qui prend la forme d'un livre, on découvre un chat se promenant dans les rayons d'une librairie germanopratine, à la recherche de trésors parfumés et de bougies d'intérieur.

Diptyque, 435 €

Pierre Hermé

© Patrick Rougereau

Le célèbre pâtissier chocolatier Pierre Hermé en met plein la vue avec cette couronne surmontée d’une boule de Noël en porcelaine émaillée, confectionnée par la céramiste d’art Courtney Mattison. Dans les tiroirs, des créations chocolatées et des confiseries.

Pierre Hermé, 185 €

Nach

© Nach

Dans cet écrin d’un bleu éclatant réutilisable après les fêtes de fin d’année, on découvre de jolis bijoux originaux comme des boucles d’oreilles ou bracelets, ainsi que des accessoires, eux aussi en édition limitée, tels que des stylos et porte-clés.

Nach, 159 €

Alléno & Rivoire

© Géraldine Martens

Le chef étoilé Yannick Alléno et son maître chocolatier Aurélien Rivoire ont imaginé un calendrier à la fois gourmand et ludique pour distraire les enfants jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Grâce aux différents stickers qu’ils obtiendront derrière chacune des cases et colleront au dos, ils découvriront un conte merveilleux. S’ils le rapportent en boutique, les bambins recevront en échange un sablé breton.

Alléno & Rivoire, 60 €

L'Or espresso

© L'Orespresso

À chaque matin, son café grâce au coffret distribué par L’Or Espresso. Quelque vingt-quatre capsules déclinées en divers rituels : espresso & ristretto, lungo, aromatisé, décaféiné... Ces fêtes de fin d'année ne manqueront pas de tonus, ni de saveur.

L’Or Espresso, 16,69 €

Bosch DIY

© DR

Pour changer des traditionnels chocolats, optez pour ce calendrier Bosch DIY qui fera plaisir aux professionnels de la perceuse et à tous les bricoleurs du dimanche. Au fur et à mesure des jours, la trousse à outils se remplira.

Bosch DIY, 49,99 €

starbucks

© Starbucks

Pour la première fois, Starbucks édite son calendrier de l'avent en édition limitée à 10.000 exemplaires. A l'intérieur, de nombreuses surprises dont des pochoirs latte art, des confiseries, des décorations festives ainsi que des bons de réduction pour s'offrir la boisson chaude de son choix.

Starbucks, 49 €

Mazet

© Mazet

La célèbre maison Mazet, qui a pour emblème la prasline de Montargis, s’est inspirée de la fête foraine pour créer un calendrier de l’avent en forme de grande roue. Les gourmands se délecteront de ces petites amandes caramélisées ou préfèreront les nougats et les pâtes de fruits.

Mazet, 25 €