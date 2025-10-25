Profil Astrologique du Cancer : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Cancer, un natif aussi intuitif que susceptible.

Dirigé par la Lune, qui régit les émotions et incarne la mémoire, le Cancer (22 juin - 22 juillet) a un sixième sens. Ce signe d’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité, a une intuition particulièrement développée. Il cerne facilement les gens et va percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites. Par ailleurs, il est affectueux. Ce natif «aime les câlins, la douceur et le romantisme», souligne l'astro love coach Nathalie Marcot. Compréhensif et empathique, il a également la capacité de comprendre la détresse de ses proches, ce qu’ils peuvent endurer.

Mais c'est aussi le signe le plus susceptible du Zodiaque, et ce, que ce soit avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Peu importe de quelle manière le reproche est formulé, cet animal à pinces, «qui est plutôt rancunier, ne va pas l’oublier», ajoute la spécialiste. Il va tout prendre très à cœur, «garder la remarque en question dans un coin de sa tête et la ressasser durant plusieurs jours».

Nathalie Marcot, qui donne de précieux conseils en amour sur sa chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.