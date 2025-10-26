Baisse des températures : pourquoi certaines personnes ont-elles froid chez elles alors qu’il fait 20 °C ? 

Vous avez froid chez vous alors que le thermomètre affiche 20 °C ? Pas d’inquiétude, c’est tout à fait normal et les raisons à cela sont multiples : humidité, courant d’air, maladie.

Alors que les températures baissent à l’extérieur, nos intérieurs se refroidissent eux aussi. Les cheminées se rallument, les plaids ressortent et les pulls deviennent l’uniforme de base d’une journée à la maison. Et pourtant, il arrive que le thermomètre affiche encore 20 °C chez nous. Alors, comment expliquer ce comportement ?

Pourquoi, sous 20 °C au printemps, nous nous contentons d’une petite veste en terrasse, tandis qu’en automne, nous restons roulés dans un plaid, avec une bouillotte aux pieds ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu. D’abord l’humidité : au printemps, l’air est plutôt sec, alors qu’en automne, il est chargé d’eau, ce qui accentue la sensation de froid.

Ensuite, le chauffage domestique assèche l’air en réchauffant la pièce, ce qui amplifie encore la perception de froid.

Enfin, les courants d’air, surtout dans des logements qualifiés de passoires thermiques, participent à rafraîchir l’intérieur, renforçant l’impression de frisson.

Chacun sa sensibilité

Mais ce n’est pas tout : la température de contact joue elle aussi un rôle important. Notre peau, dotée de milliers de capteurs, envoie en permanence des signaux de chaud ou de froid à notre cerveau.

En automne, comme expliqué précédemment, nos mobiliers se refroidissent sous l’effet de l’humidité. Résultat : les canapés, lits, chaises, murs et sols deviennent plus froids et parfois légèrement humides. En entrant en contact avec ces surfaces, notre corps perd de la chaleur, et la peau transmet aussitôt cette sensation de froid au cerveau.

Il faut aussi rappeler que nous ne sommes pas tous égaux face au froid : les personnes âgées, malades ou fragiles y sont plus sensibles, leur métabolisme fonctionnant plus lentement et produisant moins de chaleur corporelle.