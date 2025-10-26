Noël 2025 : voici 5 calendriers de l’avent à offrir aux enfants

Le traditionnel calendrier de l'avent n'est pas réservé qu'aux adultes. Les enfants peuvent également choisir parmi de nombreuses offres. Voici une rapide sélection.

Barbie

© Mattel

Parfait pour toutes les fillettes fashionistas, ce calendrier de l’avent distribué par Mattel, met en scène Barbie dans l’univers de la mode. L’occasion de s’inventer 1.001 histoires en utilisant figurines, vêtements et accessoires.

Barbie Fashionista, 27,99 €

Kinder

© Kinder

L’une des marques préférées des enfants mise cette année sur une sélection fondante de «Kinder Bueno» proposés notamment en format mini ou version chocolat blanc. Les petits apprécieront également les «Kinder Bueno Eggs».

Kinder, 8,99 €

Lego x Star Wars

© Lego x Star Wars

La célèbre marque de briques a imaginé en 2025 un calendrier de l’avent dédié à la saga Star Wars. Dans ce coffret collector, on retrouve des personnages ainsi que des objets phares à construire afin d’embarquer pour des aventures intergalactiques.

Lego x Star Wars, 34,99 €

Harry potter

© Warner Bros. Entertainment Inc./JKR.

En attendant le Père Noël et grâce à ce calendrier vendu par Schleich, les bambins découvriront au fur et à mesure un lot de petites figurines à l'effigie des héros emblématiques et des créatures légendaires de la saga à succès Harry Potter. Embarquement immédiat pour Poudlard !

Mini figurines Harry Potter Série 1 - Schleich, 59,99 €

père castor

© Flammarion Jeunesse

Quoi de plus ludique que ce calendrier de l'avent dévoilé par les éditions Flammarion Jeunesse, qui réunit 24 petites livres sur les histoires du Père Castor. L'imaginaire sera au cœur de ces fêtes de fin d'année.

Père Castor, 25,90 €