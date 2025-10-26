Profil astrologique du Lion : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Lion, un signe chaleureux qui aime briller.

Signe de Feu gouverné par le Soleil, le Lion (23 juillet - 22 août) est né pour briller. «Il aime rayonner, se faire remarquer, et que tous les regards soient tournés vers lui», analyse l’astro love coach Nathalie Marcot. Extravertis par essence, ce signe charismatique et ambitieux est porté par une envie profonde de réussir, et mettra donc tout en œuvre pour arriver à ses fins.

On dit aussi de lui qu'il est chaleureux et généreux. En effet, ce natif flamboyant aime accueillir et recevoir avec faste. Il met rapidement ses convives à l’aise et n'hésitera pas «à acheter des cadeaux aux personnes qu’il aime, que ce soit ses amis, ou sa famille».

Le Lion peut néanmoins se montrer très autoritaire. Il aime endosser le rôle de leader. Ce signe a besoin de «tout diriger et n’aime pas se plier aux exigences d’autrui», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. C'est lui le chef et tout doit se dérouler selon ses plans.

Nathalie Marcot rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.