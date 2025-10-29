Michael Jordan : l'ex-star NBA portait une montre hors de prix lors de son interview événement

Michael Jordan portait une superbe montre de la marque Vanguart, lors de l'interview accordée à la chaîne américaine NBC, il y a quelques jours.

Toujours un esthète. A 63 ans, Michael Jordan apprécie les belles choses. Il l'a une nouvelle fois prouvé il y a quelques jours lors d'une interview événement dans l’émission « Insights to Excellence » sur la chaîne américaine NBC, où il a notamment critiqué le fonctionnement actuel de la NBA.

Mais l'ancienne star NBA s'est aussi fait remarquer en dévoilant l'incroyable montre qu'il portait ce jour-là face au journaliste Mike Tirico.

Habitué des marques horlogères de niche, Michael Jordan avait déjà été aperçu dans le passé avec une Purnell, une Patek, une Ulysse Nardin ou une Greubel Forsey. Cette fois-ci encore, il a joué la carte de l'originalité avec une Orb de la jeune marque Vanguart, créée en 2017.

Ce modèle d'exception a été lancé en 2024 et il existe actuellement en deux finitions : Titane et Titane + or rose. C'est cette dernière, encore plus exclusive, que portait Michael Jordan sur le plateau.

Cette Vanguart Orb n'est, vous vous en doutez, pas à la portée de toutes les bourses, puisque son prix en boutique est de 194.000 euros.

Au-delà des matériaux employés ou de sa finesse de 10,5 mm verre compris, elle se distingue aussi pas des complications remarquables, notamment un tout nouveau mouvement Tourbillon volant, dont les finitions ont été réalisées à la main.

Le propriétaire a la possibilité de choisir entre un mode automatique et un mode manuel et le passage de l'un à l'autre se fait de manière très fluide, sur plusieurs niveaux de profondeur. Un choix plus qu'avisé pour un des basketteurs les plus élégants de l'histoire, dont les actions sont encore dans toutes les mémoires.