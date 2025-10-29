Profil astrologique de la Vierge : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe de la Vierge, un être sérieux et perfectionniste.

S'il y a bien un mot pour décrire le signe de la Vierge (23 août - 22 septembre), c'est raisonnable. Elle a conscience des règles et des limites. Gouverné par Mercure, planète de l'intellect et du raisonnement, ce signe de Terre réfléchit toujours avant d’agir, explique l'astro love coach Nathalie Marcot. La Vierge a tout particulièrement la cote dans le milieu professionnel. Et pour cause, elle est sérieuse, rigoureuse, travailleuse et toujours à l'heure. Par ailleurs, «elle rend souvent service aux autres et on peut compter sur elle», poursuit l'experte.

Mais attention, avec elle, rien ne doit dépasser. Ce natif est soucieux du détail, mais de manière obsessionnelle. Perfectionniste de nature, il «va chercher la petite bête et couper les cheveux en quatre», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Ce signe ne peut s’empêcher de ranger et de tout faire briller. Il est hypocondriaque et constamment dans le contrôle, ce qui déclenche souvent chez lui des crises d’angoisse.

Nathalie Marcot, qui donne des conseils sur sa chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.