Trains de nuit : voici la carte des principales lignes en Europe

Le train est un moyen de transport particulièrement plébiscité au sein de l'Union européenne, avec de nombreux trains de nuit en circulation, notamment en Europe de l'Est, et de plus en plus de projets en Europe de l'Ouest.

Pratique et rapide, le train conquit des milliards de voyageurs dans le monde, et l'Europe ne déroge pas à la règle. Le moyen de transport est très utilisé sur le continent, avec notamment de nombreuses lignes de nuit pour offrir au voyageur une expérience particulière.

C'est davantage en Europe centrale et Europe de l'Est que le train de nuit est le plus à la mode. Vienne en Autriche est première de la classe à ce niveau-là, avec des dizaines de villes joignables depuis la capitale autrichienne. Parmi elles, Bruxelles, Berlin, ou encore Bucarest. À noter qu'à partir du 14 décembre 2025, la ligne Paris-Vienne ne sera plus effective. Même chose que celle qui relie Paris à Berlin.

Depuis Bruxelles, il est également possible de se rendre à Amsterdam, Munich, ou encore Berlin. Quand cette dernière est reliée à Prague, Francfort et Stockholm, entre autres.

Voici la carte de l'ensemble des lignes de trains de nuit en circulation en Europe, par toutel'europe.eu.

© toutel'europe.eu

Plusieurs projets en développement

En 2023, la Commission européenne a soutenu dix projets, notamment une liaison entre Amsterdam et Barcelone par Paris et Bruxelles. Des négociations autour d'un itinéraire de nuit entre Hendaye (France), et la capitale portugaise de Lisbonne avaient été suspendues en raison de la pandémie de Covid 19, et n'ont depuis pas repris, faute de temps.

La reprise de la liaison nocturne Madrid-Lisbonne, suspendue depuis la pandémie, est aussi soutenue par la Commission européenne, sans que cela n'ait pour l'instant les résultats escomptés.

À compter du 14 décembre et de la fermeture des lignes Paris-Vienne et Paris-Berlin, plus aucun train de nuit ne reliera la France à d'autres pays européens. Au niveau national en revanche, plusieurs voyages sont possibles, au départ de la gare d'Austerlitz à Paris.

Il est possible de rejoindre Albi, Aurillac, Briançon, Cerbère, Latour-de-Carol, Lourdes, Montpellier, Nice et Pau.