Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Profil astrologique de la Balance : voici les qualités et les défauts de ce signe

Les natifs de la Balance sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. [©Dorothe Wouters de Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe de la Balance, la reine de l’indécision. 

La Balance (23 septembre - 22 octobre) est de nature très accueillante. Gouvernée par Vénus, planète de l'affectif et de l'amour, elle apprécie qu’on lui rende visite, même à l’improviste. Ce signe d’Air fait bon accueil aux autres et aime recevoir, que ce soit pour manger un bout à la bonne franquette, ou juste discuter un moment. Comme l'explique l'astro love coach Nathalie Marcot, elle est aussi connue pour être calme, douce, tolérante et conciliante. La Balance a une grande ouverture d’esprit.

Ce natif est toutefois particulièrement influençable. «Il utilise rarement son libre-arbitre et se laisse influencer par les autres», analyse la spécialiste. En recherche permanente d’harmonie et n'aimant pas la confrontation, «ce signe est capable de changer d’avis rapidement pour ne pas créer de tensions». 

Indécise, la Balance peut peser le pour et le contre pendant des heures avant de prendre une décision. Que ce soit au sujet de tenue vestimentaire, du menu, ou encore d’une destination pour les vacances, «elle a du mal à choisir». Et pour cause, «choisir, c’est renoncer à quelque chose», et cette idée lui est insupportable.

Sur le même sujet Qu'est-ce que l’astrocoaching, cette discipline en plein essor qui mêle astrologie et introspection ? Lire

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.

AstrologieHoroscopeLifestyle

À suivre aussi

Profil astrologique de la Vierge : voici les qualités et les défauts de ce signe
Profil astrologique du Lion : voici les qualités et les défauts de ce signe
Profil Astrologique du Cancer : voici les qualités et les défauts de ce signe

Ailleurs sur le web

Dernières actualités