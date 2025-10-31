Profil astrologique du Scorpion : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Scorpion, un être magnétique, torturé et passionné.

Le Scorpion possède un magnétisme naturel qui ne laisse personne indifférent. Sous l'influence de Pluton, planète de la régénération et du secret, cet animal à pinces capte l’attention et fascine sans même le vouloir. On a tout de suite envie de le découvrir et d’en savoir plus sur sa personne. Intuitif, passionné et mystérieux, il attire autant qu’il intrigue.

Lié à l’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité, ce natif «a besoin d’avoir des sensations fortes et veut se sentir vivant», précise l'astro love coach Nathalie Marcot. C’est pourquoi le Scorpion «fait tout avec passion». Il a tendance «à s’investir à fond. C’est un signe volcanique.» Avec lui, «il n’y a pas de demi-mesure», précise la spécialiste. Par ailleurs, il est connu pour être un bon confident. «Vous pouvez lui confier un secret sans problème, ajoute-t-elle, il l’emportera dans sa tombe».

Cependant, les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre peuvent avoir «un côté très piquant», qui peut faire fuir. S’il s’est senti blessé, ce signe rancunier va «chercher à se venger et ne va rien lâcher, même après des années». Il n’a pas sa langue dans sa poche et dit tout haut ce qu’il pense, «même s’il a conscience que ses paroles peuvent faire du mal». Gouverné également par Mars, associée à l'agressivité et à la passion, le Scorpion est d’autre part excessif et catégorique. Avec lui, «c’est tout ou rien, il n’y a pas de juste milieu. Soit il vous aime, soit il vous déteste».

La planète Mars représente aussi la fin des choses et la régénération. C’est pourquoi il a généralement une tendance destructrice. «Il va détruire pour mieux reconstruire» et il est connu pour «se torturer l'esprit car cela lui permet de se sentir plus vivant», analyse la spécialiste, qui tient une chaîne YouTube. Cette dernière rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.