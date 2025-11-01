Toute l’actu en direct 24h/24
Profil astrologique du Sagittaire : voici les qualités et les défauts de ce signe

Les natifs du Sagittaire sont nés entre le 23 novembre et le 21 décembre. [©Dorothe Wouters de Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Sagittaire, un natif optimiste et drôle. 

Gouverné par Jupiter, planète de l'optimisme et de l’épanouissement, le Sagittaire a la joie de vivre chevillée au corps et fait rire tout le monde. «C'est un bon blagueur qui aime s'amuser et qui a beaucoup d'amis», affirme l'astro coach de Nathalie Marcot. Les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre préfèrent se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Elles ont tendance «à voir le bon côté des choses, même dans les épreuves. Ils voient toujours le verre à moitié plein», poursuit la spécialiste. 

De plus, le Sagittaire est un signe dit de Feu, un élément qui «lui donne de l’élan et du dynamisme». Honnête, le Sagittaire n’est pas du genre à contourner la loi et a pour principe de toujours respecter ses engagements. C’est un ami sur lequel on peut compter. «Quand il fait une promesse, il l'honore. Il n'a qu'une parole et ne supporte pas la trahison, en amour comme en amitié», ajoute l'experte. 

Sur le même sujet Qu'est-ce que l’astrocoaching, cette discipline en plein essor qui mêle astrologie et introspection ? Lire

En revanche, il fait partie des signes les plus infidèles. C'est «un aventurier» qui est très attaché à sa liberté, et qui vit de manière très intense. S'il doute de son couple, il ne va pas se priver d'aller voir ailleurs. Ce natif profondément indépendant «brûle la chandelle par les deux bouts et agit avant de réfléchir». Nathalie Marcot, qui partage régulièrement des conseils sur sa chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.

AstrologieHoroscopeLifestyle

