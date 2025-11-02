Profil astrologique du Capricorne : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Capricorne, ce travailleur acharné.

Régi par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, aux lois et à la concentration, le Capricorne (22 décembre - 20 janvier) est un bourreau de travail. Ce signe de Terre est connu pour être sérieux, ambitieux, discipliné et consciencieux. Il a «le sens des responsabilités», confirme l'astro love coach Nathalie Marcot, précisant qu'il s’adapte aux obstacles et sait gérer les problèmes. Persévérant, le Capricorne va toujours au bout de ses objectifs. En somme, c’est un peu l'employé idéal.

Néanmoins, il peut paraître froid et se montre souvent défaitiste et pessimiste. Généralement, les personnes nées sous ce signe se focalisent sur les aspects négatifs de la vie, partant du principe que les choses tourneront mal. Influencées par Saturne, qui incarne également le repli sur soi, elles sont «sujettes à la déprime». Surnommé «l'ermite», ce natif solitaire et introverti a tendance «à se couper du monde», précise la spécialiste.

Nathalie Marcot rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.