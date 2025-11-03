Profil astrologique du Verseau : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Verseau, un être original et profondément tolérant.

Signe d’Air, le Verseau (21 janvier - 19 février) se distingue avant tout par sa créativité. Ce natif anticonformiste est doué pour inventer des choses et aime les nouveautés. Il a beaucoup d'imagination. Gouverné par Uranus, la planète symbolisant notamment la nouveauté et la modernité, ce natif «est un original et un avant-gardiste», explique l'astro love coach Nathalie Marcot. C'est aussi un être particulièrement tolérant. «Pour lui, c'est très important d’accepter l’autre tel qu’il est». «On s’accepte peu importe nos différences», telle est sa devise.

En revanche, il dit ce qu’il pense tout haut, quitte à blesser ses amis ou sa famille. Catégorique, le Verseau peut être «cassant et blessant», que ce soit à travers ses paroles ou ses actes. Et il en a pleinement conscience. C’est «un rebelle», résume l'experte. Par ailleurs, le Verseau ne laisse pas beaucoup de place à l'amour et a du mal à accepter les contraintes liées à la vie de couple. «Il a beaucoup de mal à faire des concessions dans une relation», confirme-t-elle. Ce signe est l’incarnation même de la liberté et de l’indépendance.

Pour rappel, ces analyses ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.