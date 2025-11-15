Beaujolais nouveau 2025 : à quelle date et où le fêter à Paris ?

Le beaujolais nouveau se célèbre chaque année le troisième jeudi du mois de novembre. C'est donc le 20 novembre prochain que les amateurs de vin primeur seront de sortie. Toujours très appréciée des Parisiens, cette tradition se fête dans quelques établissements incontournables.

L'an dernier, près de 15 millions de bouteilles de beaujolais et beaujolais villages nouveaux se sont vendues dans le monde entier dont une bonne partie au Japon. En France, cette fête populaire est toujours bien implantée près de 70 ans après son lancement. Voici les meilleures adresses parisiennes pour découvrir cette nouvelle cuvée.

Le pied de cochon

Cette institution parisienne sonne la cloche le 19 novembre à 23h59 pour lancer les festivités. La cuvée du beaujolais villages nouveau provient du domaine des Nugues (29 euros la bouteille). L'étiquette a été dessinée par Jean-Michel Tixier. A noter : un verre de dégustation sera offert à chaque client.

6, rue coquillière Paris, 1er

©yann_deret

Le Club Cochon

En plus de consacrer tout le mois de novembre au vignoble beaujolais, le bien nommé Club Cochon (Paris 9e) entend célébrer l’arrivée du vin primeur comme il se doit. Une fanfare est prévue en début de soirée avant une percée de tonneau (228 litres) de beaujolais nouveau en présence de son vigneron Cédric Lecareux (25 euros la bouteille, 18 euros le pichet). Et pour le ventre, la carte affiche pâté en croûte, assiette de frites et «œufs mayo beaujo» (à partir de 6 euros).

Club Cochon l’auberge, 4, rue Drouot, Paris 9e

©Sadik Sans Voltaire

Le Gavroche

Attention, les places sont limitées et partent vite dans ce petit bistrot de quartier au charme typiquement parisien. Chaque année, le beaujolais est à l'honneur fin novembre. «C'est un peu comme notre nouvel an» prévient Nicolas Decatoire, le gérant, dans un post Instagram. Andouillette et saucisson de Lyon sont aussi au programme.

19, rue Saint-Marc Paris, 2e

Le Décanteur

Au sein de Ground Control près de Gare de Lyon (Paris,12e), le Décanteur s'associe à l'événement. Ce sont les vins de Cosima Bassouls du domaine du Château des Vergers qui seront proposés. Cette jeune vigneronne cultive ses 6 hectares avec une attention toute particulière dans une démarche durable.

Ground Control Gare de Lyon, 81, rue du Charolais, Paris 12e.

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