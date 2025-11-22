Noël 2025 : détente, sommeil... Les meilleurs cadeaux bien-être à glisser sous le sapin

Alors que Noël approche à grands pas, et avec lui les pannes d'idées originales, voici la sélection idéale pour faire plaisir à vos proches stressés ou insomniaques, et faire du mot «zen» leur mantra pour 2026.

«Flows», de natasha andrews

La papesse du bien-être Natasha Andrews nous partage son savoir dans un sublime ouvrage imaginé comme un compagnon de vie et adapté au rythme des saisons. En distillant sa routine matinale articulée autour du retour à soi et à la nature, ses recettes équilibrées incontournables et ses positions de yoga favorites, la photographe d'origine australienne nous livre de précieux conseils bien-être, testés et approuvés par son compagnon dans la vie, un certain Pierre Niney.

© Hachette

«Flows», de Natasha Andrews, éd. Hachette, 38,99 €

Appareil de massage Theragun Sense

Apaiser les tensions, réduire le stress, améliorer le sommeil… Le massage devient intelligent avec le Theragun Sense, dernière innovation de Therabody, leader mondial du secteur. L'appareil High Tech offre un soulagement ciblé grâce à une thérapie par percussion douce et il est facile à configurer grâce à son écran LCD intégré. Un cadeau idéal pour transformer les soirées d’hiver en parenthèses de bien-être.

Appareil de massage Theragun Sense, 299 €

Masque de luminothérapie Renpho Artemis Blush

Le masque de luminothérapie est un des best-sellers 2025. L'Artemis Blush de Renpho, au prix abordable, intègre 432 Led et assure une excellente couverture du visage, menton compris. Son interface simplifiée et son utilisation mains libres en font un outil facile à intégrer dans votre routine beauté.

Masque de luminothérapie Artemis Blush, Renpho, 199 €

Le coffret en soie «Emily's pillow»

Améliorer son sommeil, prévenir l'apparition des rides et préserver la fibre capillaire, telle est la mission du coffret pensé par Emily's Pillow comme un super-héros beauté. Avec une taie d'oreiller, un masque de sommeil et un chouchou en soie de mûrier, tissu naturellement anti-bactérien, la peau est hydratée, les cheveux sont brillants et tomber dans les bras de Morphée devient un jeu d'enfant.

© Emily's Pillow

Le coffret de Noël «Emily's Pillow», de 109 à 119 €

les brumes magiques de subtle energies

Pensées selon les principes de l'ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne ancestrale, les brumes Subtle Energies diffusent un mélange d'huiles essentielles et de plantes savamment sélectionnées et adaptées à chaque phase de la journée : spray énergisant au réveil, favorisant la concentration et l'ancrage une fois rendu au travail, ou libérant le stress avant d'aller dormir. Comme une bouffée d'air frais aux senteurs envoûtantes, ces petites bouteilles ont de grands pouvoirs.

© Subtle Energies

Brumes Sutble Energies, de 43 à 58€

la «zen box» de chez morphée

En maître zen capable de se glisser dans votre sac à main ou de veiller sur votre table de nuit, la Zen Box de chez Morphée rassemble des séances de méditation, de sophrologie et des voyages sonores pour améliorer le sommeil et réguler le stress, dans une société où tout va trop vite. Sans ondes ni écran, ce petit galet est loin d'être un grain de sable dans l'univers du mieux-être.

© Morphée

Zen Box de chez Morphée, 59,95 €

le duo incontournable «la bonne brosse»

Tu peux te brosser, Martine ! Démarrer 2026 plus apaisée et avec une crinière de rêve, cela deviendra bientôt réalité. En imaginant un duo guidé par la quête d'une chevelure parfaitement hydratée, la Bonne brosse propose ici son accessoire devenu culte, capable de lisser la fibre, de booster la brillance et de transformer le brossage en un véritable rituel détente, comme une invitation à ralentir. Associé à une crème de jour Cair au parfum enveloppant et qui dompte les frisottis, l'humidité hivernale n'a qu'à bien se tenir.

© La Bonne Brosse

Duo hydratation de La Bonne brosse, 180 €

le tapis de yoga «Hercule studio»

Conçu pour offrir une stabilité parfaite lors de la pratique du yoga, le tapis Hercule Studio rend chaque posture plus sûre et plus fluide. En plus de son design élégant qui lui permet de se fondre dans le décor, son épaisseur protège les articulations et améliore l'équilibre. Plus d'excuses pour repousser sa session matinale, votre prochaine salutation au soleil sera garantie sans nuages.

© Hercule Studio

Tapis Hercule Studio, de 130 à 180 €

les shots intelligents de chez insentials

Derrière un packaging raffiné à souhait, les shots imaginés par la nutritionniste et scientifique Amandine de Paepe renferment un mélange précis de vitamines, minéraux et protéines hautement disponibles. Sans sucre ajouté ni édulcorant, ces concentrés soutiennent le corps à plein tube, là où il en a besoin. Energie, peau, récupération sportive... Avec son format liquide ultra-pratique à emporter partout, c'est le cadeau parfait pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur santé sans y penser.

© Insentials

Shots santé de chez Insentials, de 19,50 € à 149,50 €

un rouleau massant de chez bijo

Inspiré des savoirs de l'acupuncture, le rouleau de massage à picots imaginé par Bijo est conçu pour dénouer les fascias, ce réseau tissulaire qui entoure les muscles et les relie entre eux. Capable de relancer la circulation et de favoriser un drainage naturel, cet outil prodigieux aide le corps à se relaxer et à se détoxifier, pour ne plus se retrouver au bout du rouleau.

© Bijo

Body meditation roller Ekato, de chez Bijo, 230 €

les cubes cacao au collagène de chez holidermie

À Noël, l'overdose de chocolat n'est jamais bien loin... Et pourtant, le cacao est un allié précieux pour notre santé. Antioxydant, mine de vitamines et de minéraux, ses bienfaits sont nombreux, mais encore faut-il le garder le plus brut possible. Animée par la volonté de faire bien, et bon, la marque Holidermie a banni le sucre raffiné pour le remplacer par de la noisette du piémont et du collagène marin, un coup de génie auquel Willy Wonka n'avait même pas pensé.

© Holidermie

Cubes cacao au collagène, de chez Holidermie, 39 €

un réveil simulateur d'aube

Terminés les réveils agressifs où l'alarme de votre smartphone vous arrache d'un doux rêve, le simulateur d'aube s'allume progressivement quelques minutes avant la sonnerie ou la musique prévue, donnant l'impression qu'un charmant lever de soleil, aux abonnés absents en cette période de l'année, a envahi votre chambre. Se lever du bon pied est désormais à portée de main.

© Philips

Réveil simulateur d'aube Somneo, de chez Philips, 219,99 €

Taie d'oreiller en soie onatera

A vous un sommeil réparateur avec cette taie d’oreiller en soie de Mûrier de la marque Onatera. Sa composition naturelle vous apportera du confort, tout en maintenant l’hydratation de votre peau nuit après nuit.

Taie d’oreiller en Soie, Onatera, 41,55 €