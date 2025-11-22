Paris : le Grand tasting fête sa 20e édition au Carrousel du Louvre

Rendez-vous incontournable des œnophiles confirmés mais aussi des néophytes, le Grand tasting Paris souffle sa 20e bougie cette année . Près de 300 producteurs se déplacent pour faire découvrir le fruit de leur travail pendant la durée du salon .

Pour comprendre la complexité d’un vin, la meilleure approche est d’échanger avec ceux qui le font. C'est précisément ce que propose le Grand Tasting Paris organisé par Bettane+Desseauve qui fête cette année sa 20e édition le vendredi 28 novembre et le samedi 29 novembre au Carrousel du Louvre (Paris, 1er). Pendant deux jours, les grands domaines de toutes les régions viticoles de France (Bourgogne, Champagne, Alsace mais aussi d'Italie et de Chine) iront à la rencontre du public.

L’événement est aussi célèbre pour ses fameuses masterclass (à réserver sur le site en avance pour être sûr d’avoir des places). On pourra par exemple découvrir plusieurs millésimes du mythique champagne Dom Pérignon en présence du chef de cave ou encore s’initier à la complexité du Château Angelus en comparant plusieurs années.

Et comme cette année marque la 20e édition, une journée spéciale est annoncée le mercredi qui précède l’événement dans le cadre prestigieux du Peninsula Paris. Bettane+Desseauve y donne rendez-vous pour quatre masterclass dont «Moët & Chandon, la collection prodigieuse des grandes années» et «Le Clos des Ursules à Beaune : un trésor de la Maison Louis Jadot» avec également un cocktail dans la Rotonde du Peninsula.

Grand Tasting Paris, du 28 au 29 novembre, Carrousel du Louvre (Paris, 1er)

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