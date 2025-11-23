Noël 2025 : voici les meilleurs champagnes à déguster pour les fêtes

Vin d'exception et véritable richesse du patrimoine français, le champagne est particulièrement présent au moment des fêtes de fin d'année où des millions de bouteilles sont vendues. Voici une sélection variée des meilleures cuvées pour réussir son réveillon.

Taittinger

Les champagnes millésimés se distinguent généralement par leur fort caractère. C’est le cas avec le 2016 de la maison Taittinger. Issu d’une année à la météo capricieuse, ce vin est aujourd’hui à son apogée. Il dévoile des arômes de fleurs blanches. En bouche, la fraîcheur dynamique évolue sur de légères notes de zeste d’agrume.

Taittinger, brut millésimé 2016, 67 €

Henriot

Le millésime 2015 de la maison Henriot est un champagne puissant. Issu d’une année particulièrement solaire, il présente au nez des notes boisées voire légèrement fumées. En bouche, les fines bulles font place à un bel équilibre, sans lourdeur ni excès.

Champagne Henriot, millésime 2015, 80 €

Veuve Clicquot

Quand une grande maison de champagne fait appel à une grande signature de la mode, cela donne ce coffret spécial très inspiré. Le designer Simon Porte Jacquemus a recouvert d’un linge en lin blanc brodé la cuvée emblématique de la Grande Dame 2018, en référence à une méthode traditionnelle de rafraîchissement.

Collaboration Veuve Clicquot & Simon Porte Jacquemus, 220 €

Perrier-Jouët

Le blanc de blancs est un champagne composé uniquement de chardonnay, réputé pour sa finesse et ses arômes fleuris. L’artiste polonais Marcin Rusak s’en est inspiré pour concevoir un coffret où les plantes s’entremêlent. Deux coupes aux motifs fleuris viennent accompagner une cuvée qu’on aime pour sa fraîcheur et ses bulles fines.

Coffret blanc de blancs Perrier-Jouët & Marcin Rusak, 79,99 €

De Lossy

Une ancienne maison de champagne renaît sous la houlette de passionnés. Champagne de Lossy soigne ses cuvées mais aussi son écrin. Un superbe coffret accompagne une élégante bouteille. Il y a même un petit espace où glisser un mot. L'ensemble constitue un très bel objet à offrir pour ceux qui aiment les belles choses. Mais aussi le bon vin ! Cette première cuvée brut est un véritable travail d’orfèvre pour son assemblage.

Coffret champagne de Lossy, brut, 300 €

Gosset

Les amateurs de sensations brutes seront séduits par la nouvelle cuvée Gosset Zéro dosage. Cela signifie qu’aucune liqueur n’a été ajoutée. On est donc sur un champagne dans sa plus pure expression qui offre une dégustation tout en nature.

Gosset, Zéro Dosage, 56 €

Alexandre Bonnet

Un blanc de noirs qui présente un excellent rapport qualité-prix. Avec ses notes d’agrumes et de fruits à chair blanche, ce joli 100% pinot noir se déguste avec plaisir. En bouche, il présente une jolie texture. Les saveurs s’étirent et s’évaporent sur une note saline.

Alexandre Bonnet, blanc de noirs, 39 €

Domaine Collet

La cuvée Pierre Noire de la famille Collet a été préparée à l’aide du raisin issu des vieilles vignes du domaine, actuellement en conversion. Très peu dosée en sucre (extra brut), elle présente beaucoup de caractère pour un champagne à majorité chardonnay.

Domaine Collet, cuvée Pierre Noire, 49 €

Devaux

La cuvée D est la bouteille la plus emblématique de la maison Devaux qui collectionne les récompenses depuis des années. C’est un champagne bien équilibré avec une belle fraîcheur en bouche. On aime ses notes briochées et ses légers amers.

Devaux, cuvée D, 47 €

Alfred Gratien

Chèvrefeuille, agrume… Le blanc de blancs 2017 Alfred Gratien est un champagne très séduisant pour l’apéritif. Les centaines de bulles qui envahissent le palais à la première gorgée laissent une impression de grande fraîcheur.

Alfred Gratien, blanc de blancs 2017, 62 €

André Robert

En marge des grandes maisons, les petits producteurs ont aussi leur mot à dire en matière de champagne. C’est le cas avec la cuvée Les Jardins du Mesnil de la maison André Robert. On aime la richesse de ses notes florales et sa vive tension.

André Robert, Les Jardins du Mesnil, 42 €

Boever A&S

Un autre exemple de bouteille réussie issue d’une maison modeste : la cuvée 1865, presque confidentielle avec seulement 3.000 bouteilles disponibles. Un champagne à qui le pinot noir a donné tout son caractère. Puissance, rondeur et structure. Il ne laisse pas indifférent.

Boever A&S, cuvée 1865, 57 €

edouard brun

L’Élégante porte bien son nom. Cette cuvée non millésimée a été élaborée par la maison familiale Edouard Brun implantée depuis trois générations sur les coteaux classés à l’Unesco d’Aÿ. Elle réserve une expérience subtile : un mariage heureux entre la légèreté du chardonnay (80 %) et la puissance du pinot noir (20%). On aime ses notes de fleurs blanches, de brioche et d’agrumes confits.

Edouard Brun, L’Élégante, 57 €

Mumm

Un vin qui provient de la fameuse cote des Blancs en champagne. Un 100% chardonnay très agréable avec de fines bulles, des arômes d’agrumes et de fruits blancs. Jolie texture en bouche avec des notes d’amandes qui s'installent après la première gorgée.

Mumm, blanc de blancs 2025, 70 €

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