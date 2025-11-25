Noël 2025 : notre sélection de bouteilles de whisky à offrir ou à se faire offrir

Une bonne bouteille de whisky est toujours un cadeau de choix pour Noël. Idéal pour faire plaisir à un amateur et toujours à consommer avec modération.

The Macallan : a night on earth

Un coffret signé The Macallan, inspiré du premier lever de soleil de l’année. Cette quatrième édition de la collection A Night on Earth a donc été logiquement baptisée «The First Light». Il s'agit d'un single malt d’exception à la palette riche, avec des arômes de caramel, de pavlova et de miel.

The Macallan, A night on earth, 119 €

Fontagard LUNR 9921-6

LUNR 9921-6 : derrière cette appellation un peu barbare se cache un Single Malt proposé en édition limitée par la distillerie Fontagard. Après avoir reposé pendant trois ans en fûts de chêne français ayant contenu du cognac, il est alors maturé, de manière expérimentale, pendant huit mois dans des globes de verre de 220 litres qui ont été exposés à la lumière de 8 pleines lunes.

Fontagard LUNR 9921-6, 120 €

Aberfeldy 16 ans Steve Cox

Aberfeldy met une touche de folie dans son single malt en s'associant - une première - avec l’artiste écossais Steven Cox. La recette de ce 16 ans d'âge ne change pas, mais l'emballage devient un somptueux écrin, avec une œuvre inspirée par les paysages naturels des Highlands.

Aberlfeldy 16 ans Steven Cox, 79,90 €

Fuji single Blended

La distillerie Fuji, située à seulement 12 kilomètres du célèbre sommet japonais produit de très beaux whiskies, et notamment un blend, mariage réussi de whiskies de malt et de trois types de grain, qui offre une texture soyeuse et une bouche équilibrée.

Fuji Single Blended, 55 €

Craigellachie 13 ans Bas-Armagnac

Après son vieillissement en fûts de bourbon, ce single malt est affiné pendant une année dans des fûts d'armagnac. Une opération qui apporte rondeur et arômes fruités à un whisky connu pour son goût intense.

Craigellachie 13 ans Bas-Armagnac, 64,90 €

Glenfiddich solera fifteen

Le Solera 15 de Glenfiddich est un single malt originaire du Speyside - centre névralgique de la production écossaise du whisky - assemblé selon la méthode Solera, un vieillissement complexe à étages, dans des fûts d'essences différentes, reliés entre eux et empilés sur plusieurs niveaux. De couleur dorée, ce nectar offre des arômes finement tourbés, avec une bouche fruitée, épicée et légèrement chocolatée.

Glenfiddich Solera 15 ans, 69,90 €

Bellevoye finition sauternes

Le whisky français Bellevoye, très apprécié, propose une gamme large avec 7 éditions aux profils aromatiques variés. Parmi elles, la finition sauternes a attiré notre attention avec des notes franches de fruits secs, d’épices et de miel, offrant des saveurs délicates.

Bellevoye finition Sauternes, 50 €

The Balvenie doublewood 12 ans

Figure du single malt écossais, The Balvenie DoubleWood 12 ans est proposé pour cette fin d'année dans un coffret exclusif contenant un flacon et un très beau verre de dégustation en cristal. Le DoubleWood se distingue par une rondeur douce et des arômes d'épices, qui séduira les amateurs éclairés et les néophytes.

Coffret The Balvenie Doublewood 12 ans, 69,90 €

Aberlour A’Bunadh

La nouvelle édition limitée d'Aberlour met à l’honneur l’influence du Sherry dans la maturation du whisky. Cette cuvée ne porte pas un nom simple car elle a été baptisée A'Bunadh Sherry Cask Collection Édition n°1. Etonnante, elle se révèle à la fois d'une grande complexité et d’une profondeur aromatique singulière. A la dégustation, ce single malt laisse transparaître une belle palette de saveurs, avec des arômes de fruits noirs, de caramel vanillé, de dattes et d'épices douces.

Aberlour A’Bunadh Sherry cask collection Edition n°1, 90 €

Scapa 10 ans

Fondée en 1885, la distillerie Scapa est située sur l'île principale de l’archipel des Orcades dans le grand nord de l’Écosse. Contrairement aux autres distilleries de la région, aucune tourbe n'est utilisée pour sécher le malt et cela fait toute l'originalité de ce whisky. Etrangement, malgré ses origines nordiques, ce single malt offre des notes exotiques, avec notamment des arômes d’ananas et de crème glacée à la mangue, suivies par des arômes de crème brûlée et de cannelle.

Scapa 10 ans, 59 €

Bruichladdich 18 ans

Vieilli intégralement sur Islay, l'île la plus méridionale de l'archipel écossais des Hébrides, ce whisky est le premier 18 ans permanent de la distillerie Bruichladdich. Ce single malt non tourbé, élevé en ex-fûts de bourbon, de Sauternes et de Porto, brille par son équilibre et son élégance florale. Il séduira les palais exigeants.

Bruichladdich 18 ans, 189 €

Coffret 3 whiskies Maison Busnel

La Maison Busnel, distillerie normande fondée en 1820, dévoile un coffret découverte en édition limitée réunissant trois de ses variétés : un single malt Busnel : franc et raffiné, une version finition calvados, au caractère affirmé, et un single malt tourbé, subtil équilibre entre douceur et complexité aromatique.

Coffret 3 whiskies single malts, Maison Busnel, 29,90 €

Benriach 12 ans édition spéciale

À l’occasion des fêtes 2025, la distillerie Benriach a dévoilé une nouvelle édition limitée imaginée par l’artiste Valentine Dardel. La collaboration prend la forme d'un beau coffret tout en couleurs qui renferme la référence Benriach The Twelve et disponible en série très limitée à 150 exemplaires. Ce single malt distillé au coeur du Speyside, non tourbé, a été vieilli en trois types de fûts et se fait remarquer par un profil gourmand et parfaitement équilibré, avec des arômes de bois cuits, de miel et de cacao.

Benriach The Twelve X Valentine Dardel, édition limitée à 150 exemplaires, 79,90 €

Bercloux

Originaire des Charentes, Bercloux est un single malt ancré dans son terroir. Rond, élégant et complexe, il se distingue par un élevage final en barriques de Pineau des Charentes, après trois années passées en barriques de chêne francais.

Bercloux, 29,90 €

Glenmorangie : A tale of spices

A Tale of Spices (Une histoire d'épices, en français) est le sixième opus de la série « A Tale of… ». Cette nouvelle édition limitée de Glenmorangie est inspirée des couleurs et des saveurs des marchés aux épices. Ce single malt a été élaboré de manière expérimentale à partir de quatre types de fûts, pour un résultat intense et fruité à la fois.

A tale of spices, Glenmorangie, 85 €