Voici la couleur qui sera la plus tendance en 2026

Le Cloud Dancer, un blanc mat et vaporeux a été élu couleur de l'année. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'institut, qui choisit un blanc pour incarner le climat créatif et émotionnel du moment.

Le Pantone Color Institute a officiellement dévoilé ce jeudi 4 décembre sa couleur de l'année 2026. L'entreprise qui crée des nuanciers, a baptisée «Cloud dancer», une nuance de blanc vaporeuse et aérienne, comme la teinte star des mois à venir.

Après le «Mocha Mousse» en 2025, c'est, pour la première fois, une nuance de blanc qui est nommée «Color Of the Year».

Dans un communiqué la directrice exécutive du Pantone Color Institute a déclaré : «En cette période de transformation, où nous réimaginons notre avenir et notre place dans le monde, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer est une teinte blanche discrète qui offre une promesse de clarté».

L'institut a annoncé qu'il célébrerait cette sélection en collaborant avec des artistes du domaine du design dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à «explorer plus largement la commande d'œuvres d'art et à célébrer la créativité».