Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Voici la couleur qui sera la plus tendance en 2026

Après le «Mocha Mousse» en 2025, c'est, pour la première fois, une nuance de blanc qui est nommée «Color Of the Year». [© X @Pantone]
Par Enzo Parant
Publié le

Le Cloud Dancer, un blanc mat et vaporeux a été élu couleur de l'année. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'institut, qui choisit un blanc pour incarner le climat créatif et émotionnel du moment.

Le Pantone Color Institute a officiellement dévoilé ce jeudi 4 décembre sa couleur de l'année 2026. L'entreprise qui crée des nuanciers, a baptisée «Cloud dancer», une nuance de blanc vaporeuse et aérienne, comme la teinte star des mois à venir.

Après le «Mocha Mousse» en 2025, c'est, pour la première fois, une nuance de blanc qui est nommée «Color Of the Year».

Dans un communiqué la directrice exécutive du Pantone Color Institute a déclaré : «En cette période de transformation, où nous réimaginons notre avenir et notre place dans le monde, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer est une teinte blanche discrète qui offre une promesse de clarté».

Sur le même sujet Miss France 2026 : Jean-Pierre Foucault s'exprime sur une nouvelle règle du concours de beauté Lire

L'institut a annoncé qu'il célébrerait cette sélection en collaborant avec des artistes du domaine du design dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à «explorer plus largement la commande d'œuvres d'art et à célébrer la créativité».

couleurtendanceblanc

À suivre aussi

Été 2026 : voici ces 4 tendances mode qui vont s'imposer partout
Pantone 2026 : comment intégrer le Cloud Dancer à votre intérieur avec brio? Contenu sponsorisé
«Fade, retrait esthétique, silence visuel...» : pourquoi la couleur Pantone de 2026 est-elle critiquée ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités