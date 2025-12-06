Noël 2025 : rhum, tequila, gin… notre sélection de bonnes bouteilles à offrir en cadeau

Pour Noël 2025, les alcools et spiritueux seront encore une fois des cadeaux de choix. Voici nos références préférées, à apprécier avec modération.

Rhum Pura Vida

Venu du Costa Rica, Pura Vida est un assemblage de trois types de rhums créés à partir de matières premières différentes - pur jus, miel de canne et mélasse - pour un résultat riche en bouche et enveloppant.

Rhum Pura Vida, 49,90 €

Gin Portofino

Distillé en Italie à partir de plantes botaniques locales (genévrier, romarin, lavande…), le gin Portofino est disponible cet hiver dans un très beau coffret, où le flacon bleu emblématique est acccompagné de deux verres de dégustation exclusifs.

Coffret Gin Portofino, 89,90 €

Tequila Don Julio 1942

Fabriquée exclusivement à partir d’agaves bleus récoltés à pleine maturité, la tequila ultra premium Don Julio 1942 repose deux ans en fûts de chêne américain, après une distillation lente. A la dégustation, elle offre un caractère soyeux et doux qui enrobe le palais. Et que dire de son flacon si original, à la silhouette élancée.

Tequila Don Julio 1942, 249,50 €

Tequila Codigo 1530 Blanco

Non vieilli pour mieux révéler tous les arômes de l’agave bleu, la version Blanco de la Tequila Codigo 1530 dévoile des notes marquées d'agave, de poivre blanc et de minéraux. En bouche, les notes fraîches dominent avec une finale sèche et nette.

Tequila Codigo 1530 Blanco, 54,90 €

Rhum Bumbu Original

Bumbu Original, que l'on dirait tout droit sorti de la cave personnelle d'un pirate, est un rhum à la belle robe pourpre, élaboré à la Barbade. Cet assemblage séduit avec ses notes de vanille, de caramel et de cannelle.

Rhum Bumbu Original, 39,90 €

Tequila Altos

Une tequila premium 100 % agave, authentique, et idéale pour les cocktails. Son profil aromatique parfaitement équilibré fera d'ailleurs merveille comme base d'un Paloma ou d'une Tommy’s Margarita.

Tequila Codigo Altos, 26,90 €

Rhum Brugal 1888

Le rhum dominicain Brugal, produit dans le pays depuis 1888, est élaboré à travers un processus de double maturation réalisé dans sa totalité en climat tropical. Il se distingue par des notes boisées, épicées, de vanille et de caramel et une couleur ambrée profonde. En bonus, Brugal est aussi disponible dans une édition spéciale comportant un porte-étiquette en cuir premium réalisé à la main, disponible en exclusivité dans les magasins Le repaire de Bacchus.

Rhum Brugal 1888, 50 €

Rhum Santa Teresa 1796 Chuao Cacao Finish

L'hacienda Santa Terasa joue la carte de l'originalité avec ce rhum Chuao cacao finish au procédé de vieillissement unique. Sa finition de 9 mois se déroule en effet dans des fûts de chêne américain imprégnés durant 6 mois d’une macération de cacao Chuao. Le résultat ? Des notes chocolatées intenses, une texture plus ronde et des arômes subtils d’éclats de cacao, de noix, d’écorce d’orange confite et de fruits secs.

Rhum Santa Teresa 1796 Chuao Cacao Finish, 59 €

calvados busnel carafe

Ce calvados enveloppe le palais avec sa rondeur lié à son élevage prolongé (20 ans !) en fut de chêne. Il sollicite l’ensemble des sens pour un bon moment de dégustation, qu’on soit grand connaisseur ou amateur. Son écrin élégant en fait également un cadeau de goût.

Calvados AOC Carafe 20 ans, Busnel, 95 euros

Rhum Don papa Alon

Alon signifie Vague en Tagalog, une des langues de l'archipel philippin. En choisissant ce nom pour sa dernière création, Don Papa promet un profil aromatique audacieux, marqué par des notes de noix de coco grillées et de jacquier, un fruit exotique. Ce profil aromatique tropical est ponctué par une touche d’épices et de piment vert, qui rehausse le tout et lui confère une identité propre.

Rhum Alon, Don Papa, 39 €

cognac frapin coffret vsop

Belle signature de la maison Frapin, ce cognac VOSP collectionne les récompenses autour du monde. Avec ses notes d’orange et de cannelle, il promet un moment d'évasion. Pour les fêtes, on le découvre dans un coffret spécial éco-conçu avec deux verres tulipe.

Coffret Frapin VSOP, 99 €

Rhum La Hechicera

La Hechicera est une marque colombienne de rhum ultra premium,. Elle perpétue un savoir-faire familial transmis depuis trois générations par la famille Riascos. Un nectar d'une immense richesse, qui révèle des saveurs exotiques de cacao, de banane et d'eucalyptus.

Rhum La Hechicera, 55 €

Cointreau édition limitée Cocktail journey

Cointreau Cocktail Journey, c'est une édition limitée de la célèbre liqueur d'orange angevine, qui rend hommage à trois recettes légendaires phares en matière de mixologie : la Margarita, le Cosmopolitan et le Sidecar. Chaque face de la bouteille, aux couleurs très pop, représente un de ces cocktails, comme autant d'invitations à la créativité.

Cointreau en édition limitée, 18,90 €

Cognac Rémy Martin XO Anish Kapoor

Un coffret dédié aux amateurs de cognac et d'art contemporain. Rémy Martin s'est associé cette année aveC Anish Kapoor.

le plasticien a proposé une revisite de la carafe XO de la maison, qui met parfaitement en valeur le nectar emblématique.

Cognac Rémy Martin XO Anish Kapoor, 225 €