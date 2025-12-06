Noël 2025 : notre sélection d'idées cadeaux Lifestyle

Du style pour Noël, avec une sélection d'accessoires taillés pour être à son avantage en toutes circonstances ou pour se fabriquer un petit chez soi à son image.

Veste Aigle Rainpack warm

La Rainpack warm d'Aigle est un taillée pour l'hiver. Ce coupe-vent mixte est long, imperméable, particulièrement chaud avec sa doublure Sherpa toute douce et… pliable, pour la transporter facilement dans sa housse.

Veste Rainpack warm, Aigle, 280 €

Sac 24H Lipault

Taillé pour les city breaks, le 24h de Lipault est malin, avec ses poches extérieures et intérieures, et peut même facilement loger un ordinateur portable.

Sac 24h, Lipault, 135 €

Lunettes Ray Ban Wayfarer Master Yoda

Ray Ban et Star Wars main dans la main pour une collection galactique. Plusieurs modèles iconiques sont déclinés, telles ces Wayfarer aux couleurs de Maître Yoda, qui s'enrichit de détails qui font la différence sur les verres et la monture.

Lunettes Wayfarer Master Yoda, Ray Ban, 213 €

Chemise polaire Hybrid Gorewear

Cette chemise polaire de chez Gorewear, décontractée et pourtant technique, sera parfaite en superposition quand la météo vous jouera des tours.

Chemise polaire, Gorewear, 109,95 €

Sneakers Hoka ORA Primo EXT

Cette mule signée Hoka est à la fois confortable et diablement tendance. Elle sera donc idéale après l’effort, mais aussi comme accessoire de choix dans une tenue de ville casual.

Sneakers Ora Primo EXT, Hoka, 130 €

Lunettes Wellness Izipizi

Ces lunettes de la gamme Sleeping d'Izipizi sont conçues pour favoriser un endormissement plus rapide et un sommeil plus réparateur, grâce à des verres bloquant les lumières artificielles.

Lunettes Wellness, Izipizi, 40 €

Valise Casetify X Murakami

Casetify, qu'on connaît surtout pour ses accessoires dédiés aux smartphones, vient de réaliser une collab tout en rondeur dans sa gamme Travel avec l'artiste japonais Takashi Murakami. Au menu, de la robustesse, du style, et des motifs très pop.

Valise cabine Murakami, Casetify, 522,99 € en exclusivité au bon marché

Figurine BUDDY LEE de la Collection Capsule Lee X Mighty Jaxx

Le spécialiste du jean Lee s'est associé avec un le studio de design Mighty Jaxx et l'artiste Jason Freeny pour une collection streetwear à la fois pop, mode et design. Plusieurs pièces de prêt à porter sont disponibles (t-shirts et short) mais également cette figurine de collection d'environ 25 centimètres de haut, qui célèbre de manière décalée la mascotte historique de la marque.

Figurine XXRAY Buddy Lee collection capsule Lee X Mighty Jaxx, 199 €

Bonnet Anchorage de Pipolaki

En laine et acrylique, et doté d'une doublure en polaire, le bonnet Anchorage de la marque française Pipolaki tiendra vos oreilles bien au chaud.

Bonnet Anchorage, Pipolaki, 39,95 €

Machine à eau pétillante Sodastream Enso

Compacte et doté d'un désign tout en élégance, la machine à eau pétillante Enso imaginée par le designer japonais Naoto Fukasawa, trouvera sa place dans toutes les cuisines.

Machine à eau pétillante Enso, Sodastream, 189,99 €

Louis Vuitton pendentif Lockit unicef

Réalisée en collaboration avec la star de la K-Pop Felix, l'édition limitée du collier pendentif Silver Lockit évoque, en version miniature, un cadenas emblématique créé en 1901 par la maison Louis Vuitton. Pour chaque achat, 200 dollars seront versés à l'Unicef.

Collier pendentif Silver Lockit Unicef, Louis Vuitton, 730 €

Tondeuse Wahl Trim Advanced

La Color Trim Advanced de Wahl se fait remarquer avec 8 sabots à code couleur (1,5 à 13 mm) pour les reconnaître au premier coup d'œil. Et l’appareil se montre particulièrement endurant avec 240 minutes de fonctionnement pour seulement 2 heures de charge.

Tondeuse Color Trim Advanced, Wahl, 67,26 €

Doudoune Helly Hansen Odin Polar Down

Une doudoune parée pour les conditions les plus rudes. Développée avec des spécialistes de l'outdoor, elle est aussi totalement à son aise sur les trottoirs des grandes villes.

Doudoune Odin Polar Down, Helly Hansen, 500 €

Cocotte Pyrex en fonte

Et si on cuisinait avec style, cet hiver ? Cette cocotte en fonte de très haute qualité, sans PFAS, est disponible en rouge ou en gris. Avec elle, vous allez devenir le roi ou la reine du du pot-au-feu.

Cocotte en fonte, Pyrex, à partir de 75 €

Casquette Renault R5 Turbo

Renault sait mettre en valeur son histoire et ses modèles iconiques. Sur cette casquette, c'est la mythique R5 Turbo qui figure en majesté.

Casquette Renault R5 Turbo, 20 €

Brosse à dents Myvariations Midnight Blue

La petite marque My variations n'en finit plus de séduire, avec un modèle hyper efficace décliné en de multiples coloris. On aime particulièrement ce Midnight Blue tout en douceur.

Brosse à dents électrique édition limitée Midnight Blue, My variations, 69 €

Gourde Stanley

Stanley 1913 fête Noël avec des teintes festives et des détails raffinées. Ce bleu scintillant - le nom officiel du coloris est Ponderosa Shimmer - fera sensation cet hiver.

Quencher ProTour Flip Straw Tumbler, Stanley 1913, 60 €

Veste Degré 7 Vallen F

Avec la marque Degré 7, en plein revival, on replonge avec délice dans le charme des tenues typées années 1990.

Il y a de la joie dans cette veste et ça se voit.

Veste Vallen F, Degré 7, 349 €