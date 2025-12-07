«Règle des 3 bouchées» : quelle est cette tendance qui inquiète de plus en plus les diététiciens ?

Sur TikTok, la «règle des 3 bouchées» séduit de nombreux jeunes qui veulent continuer à se faire plaisir sans culpabiliser. Mais pour les professionnels de la santé, cette tendance minceur virale cache surtout frustration, relation toxique à la nourriture et risques pour le bien-être.

Trois bouchées, et puis c’est tout. Depuis quelques mois, une tendance virale incite à ne consommer que trois bouchées d’un aliment comme un burger, un plat gras, ou encore d'un dessert, puis de jeter le reste. L’idée, popularisée sous le nom de «Three Bite Rule», serait pour certains de se faire plaisir sans culpabiliser, tout en limitant strictement les quantités.

Certains diffusent ces vidéos comme des challenges revendiqués comme un hack minceur ou un moyen de résister aux envies. L’attrait est, pour beaucoup, de réussir à concilier plaisir alimentaire et contrôle du poids. Mais si le format semble inoffensif, ce type de pratique inquiète de plus en plus les spécialistes de la nutrition et de la santé mentale.

Les experts tirent la sonnette d’alarme

Derrière ce qui peut ressembler à une approche ludique ou maîtrisée se cache en réalité une forme de restriction cognitive. L’aliment est dans ce cas perçu comme interdit ou dangereux, sauf à condition de respecter la règle stricte des trois bouchées. Or, selon les nutritionnistes, bloquer sa consommation dès que l’on commence, sans tenir compte de la faim, de la satiété ou des besoins réels du corps, revient à nier des signaux physiologiques essentiels.

En s’exposant à des déséquilibres nutritionnels, l’organisme peut manquer de nutriments essentiels (protéines, lipides, vitamines…), ce qui peut à la longue fatiguer le corps. D’un point de vue psychologique, ce type de pratique favorise la frustration, la culpabilité, un rapport rigide à la nourriture. Ce sont précisément ces mécanismes qui peuvent favoriser l’apparition ou l’aggravation de troubles du comportement alimentaire (TCA) tels que l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie, les compulsions, rappelant que l’équilibre alimentaire ne se construit pas bouchée par bouchée, mais sur l’ensemble de l’alimentation, dans la durée.

Après trois bouchées, le reste de l’assiette finit souvent à la poubelle et être jeté, ce qui pose également un réel problème de gaspillage alimentaire.