Coupes de cheveux : voici les 4 tendances que l’on verra partout en 2026

Les tendances coiffure qui rythmeront l'année 2026 se dessinent déjà. Entre coupes courtes comme le «tuft bob» ou le «cloud Bob» et longueurs XXL, voici les styles que l’on verra partout dans les mois à venir.

le tuft bob

Quel que soit la saison, les coupes courtes ont le vent en poupe. Mais en 2026, c’est surtout le «tuft bob» qui va s’imposer sur toutes les têtes. Adoptée par Zoë Kravitz ou encore Jessie Buckley, cette coiffure hybride, à mi-chemin entre le carré droit et le carré mulet, se distingue notamment par une petite mèche rebelle à l'arrière et des pointes coiffées vers l’extérieur.

le Cloud Bob

Si vous cherchez un look capillaire résolument tendance, vous pouvez aussi oser le «cloud bob». Ce carré aérien et vaporeux à l’avantage de convenir aussi bien aux cheveux lisses qu’ondulés. Parfait pour celles en quête de volume et de mouvement, il se marie bien avec un balayage léger, une frange fine ou une frange rideau subtilement dégradée.

les longueurs XXL

L’année 2026 rime aussi avec longueurs XXL. Une tendance que le sacre d'Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti élue Miss France 2026, ne fait que renforcer. Si vous avez les cheveux longs naturellement, vous serez au top de la tendance. Celles qui ont une coupe courte, et qui rêvent d’arborer une longue crinière, pourront de leur côté se faire poser des extensions de cheveux pour gagner rapidement quelques centimètres et en densité.

la pixie haircut

Déjà en vogue en 2025, la «coupe lutin», ou «pixie haircut», continue d’occuper le devant de la scène capillaire. Récemment arborée par Kim Kardashian et popularisée par l'actrice Audrey Hepburn avec son rôle dans le film «Roman Holiday» (1953), de William Wyler, cette coiffure s’impose à nouveau comme un symbole d’élégance et d’audace. Toutefois, comme la plupart des coupes très courtes, un entretien régulier sera nécessaire.