Noël 2025 : les pièces mode tendance à offrir absolument cette année

Fausse fourrure, mocassins, motifs léopard ou à carreaux, coloris brun, hauts sans manche... voici une sélection de pièces inspirées des tendances automne-hiver à glisser sous le sapin.

Sac Miss M strassé Maje

Cette saison, il faut que ça brille. Strass et sequins s'invitent dans les collections automne-hiver pour briller durant les fêtes et plus encore.

Sac miss M mini strassé, Maje, 345 €

Etole Uniqlo en maille soufflée Yarn

Disponible en sept coloris, du plus sobre au plus pop, cette étole en maille soufflée, extrêmement douce, vous tiendra chaud tout l'hiver.

Etole en maille soufflée Yarn, Uniqlo, 29,90 €

Basket pop New Balance

Les baskets aux couleurs acidulées esprit rétro pop ont la cote. Qu'elles la jouent color block, comme sur cette nouveauté New Balance, ou multicolores, elles viendront égayer n'importe quelle tenue.

Baskets Made in USA 997, New Balance, 240 €

Casquette Léopard Barbour

Accessoire incontournable des modeuses branchées, la casquette se pare cette saison d'une touche «léo» au poil et pile dans la tendance.

Casquette Léopard, Barbour, 33 €, disponible sur Asos

Pull sans manche à carreaux H&M

Pulls et vestes sans manche ont pris d'assaut les portants. En fausse fourrure ou à carreaux, l'un des motifs phare de la saison, le choix ne manque pas, à l'image de ce top H&M.

Top à col écharpe mohair mélangé, H&M, 29,99 €

Bottines The North Face Chukka Nuptse Traction

La collection Basecamp Footwear de The North Face est inspirée du monde de l'exploration et se distinguent par leur capacité à affronter les aventures hivernales avec style et performance. Avec ces bottines aux pieds, garnies de duvet responsable 700 fill, le confort sera vôtre et vous règnerez sur le bitume.

Bottines Chukka Nuptse Traction, The North Face, 120 €

Chapka Bart's Bantota

Une chapka en fourrure artificielle, disponible en deux coloris, qui tiendra votre tête - et vos oreilles - bien au chaud, et vous donnera une délicieuse touche nordique pour arpenter les rues de la capitale.

Chapka Bantota, Bart's, 49,99 €

Le Mocassin VanessA Wu

Avec leur look urbain chic, les mocassins ne quittent plus l'asphalte. Cette saison encore, ils imposent leurs lignes épurées et leurs semelles épaisses, à l'instar de ce modèle signé Vanessa Wu.

Mocassin Loan, Vanessa Wu, 70 €

Pull col roulé Jacquard Be Camaïeu

Beige, chocolat , brun... le marron et ses déclinaisons figurent parmi les coloris de la saison automne-hiver comme sur ce modèle col roulé Be Camaïeu, parfaitement adapté aux longues soirées d'hiver.

Pull col roulé jacquard, Be Camaïeu, 39,99 €

Basket Léopard Superga

Le motif léopard ne quitte plus le top des tendances, à retrouver sur ce modèle de tennis Superga, pour une touche mode discrète.

Tennis Calfhair imprimé léopard, Superga, 129€

Le pyjama à carreaux Etam

Un pyjama cocooning à la pointe de la tendance avec ses carreaux, motif largement plébiscité cette saison, et son imprimé teckel, le toutou préféré du moment.

Ensemble pyjama 3 pièces imprimé teckel, Etam, 39 €

Sac 24h Gérard Darel

Le 24h de Gérard Darel, au style intemporel, est souvent le premier sac de qualité de nombreuses jeunes femmes, ce qui en fait un cadeau idéal pour Noël. Avec son design sobre, sans logo apparent, et son cuir robuste, il est autant un accessoire qu'une affirmation de soi.

Sac 24h, Gérard Darel, 345 € pour la version en cuir

Le manteau en fausse fourrure Grace & Mila

La fausse fourrure a encore fait sensation sur les podiums et investit toujours plus les boutiques. Manteaux longs ou vestes courtes, sacs... elle se décline sur une foule de modèles pour passer l'hiver en mode cocooning.

Manteau fausse fourrure, Grace & Mila, 129 €

Valise Eastpak Resist'R

De beaux vêtements, c'est bien, mais des vêtements bien protégés, c'est encore mieux, et c'est possible avec cette valise Eastpal Resist'r.

Conçue en polycarbonate durable, elle est également dotée d'une armature légère en aluminium, pour encore plus de rigidité, sans l'alourdir.

Valise Resist'r, Eastpak, de 300 à 400 € selon la taille