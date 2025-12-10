«Certains ont envoyé des enfants à l'hôpital» : Barbie «pyromane», labo radioactif... Ces jouets de Noël vintage seraient bannis aujourd'hui

Robot cracheur de fumée, cigarettes en chocolat ou encore une Barbie qui fait des étincelles, certains jeux qui n'auraient jamais dû voir le jour ont été commercialisés au XXe siècle. Voici notre sélection des jouets les plus dangereux à avoir été mis en vente.

Un jeu dangereux. Les fêtes de fin d'année approchent, les idées de cadeaux fleurissent. Si vous souhaitez vous rendre dans les allées d'un magasin à la recherche de la perle rare, il faut savoir qu'aujourd'hui tous les jouets passent par un contrôle de sécurité avant d'être mis en vente. Une précaution qui n'a pas toujours été de mise, avec certains jouets dangereux commercialisés. Certains ont même envoyé des enfants à l'hôpital ou été la cause d'incendies domestiques.

la barbie «pyromane»

ƒ

D’allure simple et ludique, ce jouet est en réalité un véritable danger. Conçue pour en mettre plein la vue à son utilisateur, la Barbie Rollerblade produisait des étincelles lorsque ses patins roulaient contre une surface. Comment ? Grâce à une pierre à briquet intégrée à ses rollers. Mais comme pour «Wheeler le planétaire du feu», les étincelles de la Barbie vont créer des catastrophes.

Une jeune fille qui jouait avec sa Barbie avait décidé de lui appliquer de la laque sur les cheveux. Un spray qu'elle va également appliquer sur ses cheveux jusqu'à la catastrophe. Lorsque les étincelles ont jailli des rollers de la barbie, ce sont les cheveux de la jeune fille qui vont prendre feu. Son visage a été brûlé et son cuir chevelu a été touché.

Les cigarettes en chocolat

Qui se souvient des cigarettes en chocolat ? On voulait faire comme les grands ! 😅 pic.twitter.com/riAnRvrNzF — Ⓖⓔⓝⓔⓡⓐⓣⓘⓞⓝⓢ60708090📼🎙️✨ (@Generations7080) December 20, 2024

A la fin du XXe siècle, une friandise culte a marqué des générations d'enfants. Présente dans les cours de récréation à partir des années 1960, la cigarette au chocolat est aujourd'hui interdite.

À l'époque, le fait de fumer était encore synonyme de «virilité», et avec ces cigarettes en chocolat, les plus jeunes, à l'époque, tentaient de faire comme les grands. «Ce qui importait pour les gosses de l'époque c'était de faire comme les grands. D'imiter les parents dans la gestuelle en portant les cigarettes en chocolat au bec et de faire semblant de recracher la fumée. C'était en fait un jeu d'imitation plus qu'une véritable friandise qu'on prenait plaisir à déguster», explique le site GénérationSouvenirs.

Un «jeu» qui avait un mauvais effet selon l'OMS qui a affirmé que plusieurs études démontrent que les cigarettes en chocolat peuvent induire un comportement de mimétisme chez les enfants ce qui doublerait la probabilité pour les enfants de devenir fumeur à l'adolescence puis à l'âge adulte.

Les cigarettes aromatisées dites «cigarettes bonbons» ont été interdites par la loi «Bachelot» du 21 juillet 2009.

CAPTAIN PLANET : Wheeler, le planétaire du feu

Inspirée du dessin animé «Captain Planet», une figurine avait défrayé la chronique à l'époque : Wheeler, le planétaire du feu.

Sa figurine avait pour particularité de laisser échapper de petites étincelles lorsque le mécanisme était actionné. Problème, lors des premiers mois suivant sa commercialisation, des accidents se sont succédé, avec notamment de nombreux incendies domestiques.

la poupée qui mange les doigts des enfants

La Cabbage Patch Snacktime Kid a été commercialisée au milieu des années 90 par l'entreprise américaine Mattel. Grâce à ses mâchoires mécaniques alimentées par batterie, cette poupée avait la particularité de manger tout ce qui lui était proposé. Sauf qu'elle va également manger les cheveux et les doigts des enfants qui jouaient avec. Ainsi, en 1996, une centaine de plaintes ont été déposées par des familles américaines à l'encontre du fabricant de la poupée

«Dans certains cas, la poupée s’accrochait aux doigts et aux cheveux des enfants et ne les lâchait pas», rapportait à l’époque le quotidien américain The New York Times. La poupée dévoreuse de doigts et de cheveux a finalement été retirée du marché en 1997, rapporte Ouest-France.

le robot cracheur de fumée

Dans les années 1980, il était possible de trouver en rayon un robot à piles qui parle, émet des sons mais également de la fumée ! Commercialisés par l’entreprise New Bright Industrial, et construits à Hong Kong, les robots «Magic Mike II» et leur copie le «Sonic Sam» étaient présentés comme des «robots atomiques». Problème, les composants de la fumée «crachée» n'étaient pas vraiment connus...

Le Laboratoire Atomique Gilbert U-238

Dans les années 50 aux USA, on pouvait acheter un jouet éducatif très particulier...

Ce jouet contenaient de l'uranium, un compteur Geiger et plusieurs instruments.

Ce jeu s'appelait "Le laboratoire d'énergie atomique Gilbert U-238" et il vallait 50 dollars ! pic.twitter.com/OZpXfCfrby — Le Traqueur (@_letraqueur_) May 2, 2019

En 1951, aux Etats-Unis, le jeu appelé «Le laboratoire d'énergie atomique Gilbert U-238» était disponible en rayon. Il contenait notamment de l'uranium.

Il est aujourd'hui considéré comme l'un des jouets les plus dangereux à n'avoir jamais été commercialisé.

les moon shoes

Des jouets à ressort ont également posé des problèmes à cette époque, avec notamment les Moon Shoes. Commercialisées à la fin des années 1990, ces chaussures vont causer de nombreuses blessures. Le principe ? Faire rebondir un enfant sur une plate-forme en plastique tendue par des élastiques. «Quasiment impossibles à enfiler», selon Arkeo Toys, elles avaient aussi la fâcheuse tendance d'engendrer les chutes de celles et ceux qui les portaient. Aujourd'hui, des «Moon Shoes» modernes sont en vente sur Amazon.