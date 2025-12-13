Voici 4 astuces pour décongestionner un visage bouffi le matin

Après une mauvaise nuit, quelques excès alimentaires ou une soirée un peu arrosée, il n’est pas rare de se réveiller avec le visage particulièrement bouffi. Heureusement, des astuces permettent de le décongestionner rapidement.

les compresses froides

Dû à la position allongée, qui entraîne une accumulation de liquide dans les tissus, ce phénomène est normal. Il n’en demeure pas moins désagréable et peut être accentué par une mauvaise nuit ou quelques excès (alcool, sel, gras…). Pour réveiller et défroisser son visage rapidement, rien de tel que le froid. Grâce à son effet vasoconstricteur, il resserre les vaisseaux et active la circulation sanguine. Au réveil, rincez votre visage à l'eau froide avec vos mains ou appliquez pendant quelques minutes des compresses imbibées d’eau froide sur vos joues et vos yeux.

le gua sha

Pour diminuer l’inflammation, optez pour un gua sha - une pierre plate, le plus souvent en quartz rose - ou un rouleau de jade. Issues de la médecine traditionnelle chinoise, ces accessoires sont encore plus efficaces après quelques minutes au réfrigérateur. Toujours en allant de l’intérieur vers l’extérieur du visage et en exerçant une légère pression, faites le glisser sur le front, les joues, la mâchoire et le contour des yeux. Cette gestuelle va stimuler le système lymphatique, détoxifier la peau, réduire les gonflements et décongestionner les zones ciblées, comme les poches. A noter qu'une cuillère bien froide peut aussi convenir.

les sachets de thé

Le thé est lui aussi un bon allié. Et pour cause, il contient des tanins, des substances végétales de la famille des polyphénols qui ont des vertus hydratantes, apaisantes, et décongestionnantes. Pour donner un coup de boost à votre peau, il vous suffit de récupérer des sachets de thé déjà infusés – de préférence vert et bio -, de les mettre quelques minutes au congélateur et de les déposer sur les zones bouffies entre 10 et 20 minutes.

une bonne hydratation

Pour avoir bonne mine, veillez à bien vous hydrater tout au long de la journée, en consommant au moins 1,5 litres d'eau. Dès le réveil, buvez un grand verre d’eau et privilégiez des aliments riches en eau (concombre, courgette, tomates, pastèque…) et pauvres en sel, surtout le soir. Un apport hydrique suffisant permet d’éliminer l’excès de liquides. Quand le corps est déshydraté, il a en effet tendance à fournir un effort compensatoire pour retenir le plus d'eau possible, favorisant ainsi cet aspect bouffi. Côté soins, appliquez matin et soir un sérum et/ou une crème avec des formules hydratantes, à base d'acide hyaluronique par exemple.