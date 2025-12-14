Plantes d'intérieur : quels sont les gestes les plus efficaces pour les sauver ? 

Pour certains d’entre nous, maintenir une plante en vie relève presque du miracle. Voici donc quelques astuces pour s’en sortir, en commençant par les principales raisons qui font mourir vos plantes… et comment les sauver.

Avoir la main verte n’est pas donné à tout le monde et pour certains d’entre nous, garder une plante d’intérieur en vie est un véritable casse-tête. Elles jaunissent, elles se flétrissent, elles se noient, puis finissent par mourir. Alors comment faire pour les sauver, envers et contre tout ?

Avant de tenter de sauver une plante, encore faut-il s’assurer qu’elle soit toujours en vie. Pour cela, rien de plus simple, selon le site Entretien de jardin : il suffit de gratter légèrement la tige afin de vérifier la présence d’une couche verte et de s’assurer qu’elle est souple. Si c’est le cas, la plante est vivante. En revanche, si la tige est brune et se casse lorsqu’on la plie, la plante est sèche et morte.

Une fois cette vérification effectuée, il convient d’identifier la cause du dépérissement. Voici quatre raisons majeures qui peuvent entraîner la mort de vos plantes, ainsi que les solutions pour y remédier.

agir en cas d'arrosage trop abondant

Si les plantes ont besoin d’eau pour vivre, un arrosage trop abondant peut leur être fatal. Les signes sont des feuilles flétries, jaunâtres ou brunies, associées à une terre très humide, voire trempée.

En cas de surarrosage, laissez l’eau s’écouler complètement et le terreau sécher, sans arroser de nouveau. Placez ensuite la plante dans un endroit lumineux et bien ventilé. Si la terre est gorgée d’eau et commence à pourrir, sortez la plante de son pot, éliminez les racines abîmées et rempotez-la dans un terreau sain, légèrement humidifié.

ce qu'il faut faire face à un manque d’arrosage

Si une plante peut se noyer, elle peut aussi se dessécher lorsqu’elle manque d’eau. Cela se manifeste par des feuilles fanées et sèches, ainsi qu’un terreau dur et sec.

Dans ce cas, arrosez-la progressivement, chaque jour, jusqu’à ce qu’elle retrouve de la vigueur et que la terre se réhydrate, sans excès pour éviter de la noyer. Placez ensuite la plante dans un endroit peu ensoleillé et légèrement humide.

réagir devant Trop de lumière

Si certaines plantes aiment la lumière, il ne faut toutefois pas en abuser, notamment en été, où le soleil brille et chauffe davantage. Une surexposition au soleil se caractérise par des feuilles desséchées et des taches sombres.

Dans ce cas la solution est simple : changez-la de place pour un lieu plus humide et moins exposé au soleil. Coupez également les feuilles mortes au fil des jours.

la conduite à tenir face à un manque de lumière

Un manque de lumière se manifeste chez les plantes par des feuilles pâles ou déformées, qui se crispent ou s’ondulent, des tiges ramollies et une croissance très lente, notamment chez les plantes comme le monstera, destinées à devenir volumineuses.

Dans ce cas, placez-les dans un endroit plus lumineux. Pensez également à nettoyer régulièrement la poussière accumulée sur les feuilles à l’aide d’un chiffon microfibre légèrement humide : celle-ci peut en effet empêcher la plante d’absorber correctement la lumière.

contrer Un insecte ravageur

Personne n’a envie de voir cela chez soi, et pourtant : certaines plantes peuvent être infestées par des insectes ravageurs qui s’attaquent aux feuilles. Les signes sont généralement des feuilles trouées, enroulées ou repliées sur elles-mêmes.

Dans ce cas, vous pouvez commencer par préparer un mélange d’eau et de savon doux (type savon noir ou savon de Marseille) et pulvériser légèrement la plante, en insistant sur le dessous des feuilles. Pour une infestation plus importante, il est préférable de se tourner vers un insecticide adapté, disponible en jardinerie.

Le meilleur moyen de garantir la pérennité d’une plante reste toutefois de choisir une espèce adaptée à son intérieur : luminosité, taux d’humidité, température, etc. Cela permet à la plante de se développer dans un environnement réellement favorable à sa croissance.