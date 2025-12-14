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Voici le signe astrologique qui verra sa situation professionnelle le plus évoluer en 2026

L'année à venir devrait offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet. [©Freedomz/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’année 2026 s’annonce particulièrement favorable pour ce signe astrologique, notamment sur le plan professionnel. Il peut s’attendre à une belle évolution, selon le voyant et astrologue de renom Claude Alexis.

En 2026, un des douze signes du Zodiaque connaîtra un tournant majeur dans sa carrière. C’est en tout cas ce qu’annonce le célèbre médium et astrologue Claude Alexis. D’après ses prédictions, il s’agit du Cancer (22 juin - 22 juillet).

Dirigé par la Lune, qui régit les émotions et incarne la mémoire, ce natif aura un fort besoin «de concret, d’officialisation et d’engagement» et peut s’attendre à vivre une année placée sous le signe du «changement». En 2026, «vous semblerez plus en confiance», affirme l’expert, qui tient une chaîne de voyance

de belles opportunités

Vous pourriez ressentir «le souhait de développer votre activité et de libérer votre pouvoir intérieur». Imagination et créativité seront au rendez-vous, ouvrant la voie à «de belles opportunités professionnelles». Le moment est venu «d’oser avancer vers la voie que vous avez choisie», poursuit Claude Alexis. 

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Ce dernier conseille toutefois aux personnes nées sous ce signe de «prendre le temps de mettre en place leurs priorités» afin d’éviter de s’éparpiller. «Concentrez-vous, le meilleur est à venir», conclut-il. Les prochains mois s’annoncent «beaux et plein de promesses». 

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