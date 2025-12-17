Noël 2025 : les plus belles montres à offrir ou à s'offrir

Belles, innovantes, durables… Les montres font toujours leur petit effet sous le sapin. Voici une sélection de nos modèles préférés pour finir 2025.

Omega Seamaster Planet Ocean 600M

Portée récemment - et avec classe - par Glen Powell, une des stars montantes d'Hollywood, la quatrième génération de la Planet Ocean d'Omega se fait sacrément remarquer. Son nouveau cadran orange, sur bracelet acier ou plastique, n'est sans doute pas étranger à la fascination qu'elle exerce. Etanche à 600 mètres, cette plongeuse d'exception brille par ses performances très au-dessus du lot.

Seamaster Planet Ocean 600M, Omega, 9.300 €

Casio Vintage Stranger things

Elégance rétro et prix abordable sont les principales caractéristiques cette CasioStranger Things au style so vintage. Contaminée par l’Upside Down, elle va vous plonger avec délice dans l'univers sombre et inquiétant de la série à succès de Netflix.

Casio Vintage Stranger Things AQ-800EST-1AER, 129 €

Tudor Ranger

La tool watch par excellence. La Ranger de Tudor, désormais disponible en deux tailles de boîtier - le 36 rejoint le 39 mm dans la collection - se montre à la fois discrète et robuste, taillée pour la vie en plein air.

Ranger, Tudor, à partir de 3.120 €

Swatch Getting meshy

La collection de Noël de Swatch brille de mille feux cette année, et on aime beaucoup ce modèle baptisé «Getting meshy», au cadran argenté orné de chiffres blancs et équipé d’un très joli bracelet en maille d’acier inoxydable.

Getting meshy collection Holiday, Swatch, 220 €

Baltic Prismic stone

La marque française Baltic enrichit sa collection avec quatre nouvelles montres aux cadrans en pierre naturelle (Piétersite, Albite Rose, Héliotrope et Dumortiérite). En fonction des veines de la roche sélectionnée, chaque cadran est véritablement unique, ce qui confère à ce modèle une très belle personnalité.

Prismic stone Piétersite, Baltic, 1.812 €

TAG Heuer Carrera x fragment Limited Edition

Cette Tag Heuer Carrera est le résultat d'une très belle collab avec le studio japonais Fragment, en la personne de Hiroshi Fujiwara. Une édition limitée à 500 exemplaires qui célèbre l'héritage de la marque suisse, tout en y ajoutant de légères touches streetwear.

Carrera x Fragment Limited Edition, Tag Heuer, 9.000 €

Ebel Sport Classic

La silhouette Sport Classic, grand classique de la marque Ebel, propose une nouvelle variante associant le nouveau cadran White Silver à un boîtier 37 mm, équipé d'un mouvement automatique. Le design étonnant du bracelet, à maillons en forme de vague, est également une très belle réussite.

Sport Classic, Ebel, 2.950 €

Mido Multifort Titane

Modèle au style visuel affirmé, la Mido Multifort TV Big Date revient dans une version en titane de toute beauté. Ce métal ultra-léger - tout en étant résistant - confère une teinte particulière à cette édition que vous trouverez élégante et confortable au quotidien.

TV Big Date Titane, Mido, 1.490 €

Jaeger-Lecoultre Ultra Thin Moon

Les tons chauds et cuivrés de son cadran grainé ne sont que la partie émergée de cette Ultra Thin Moon disponible en édition spéciale chez Jaeger-Lecoultre. La virtuosité technique est également au rendez-vous avec, comme son nom l'indique, une complication prisée, à savoir l’affichage des phases de lune et de la date au sein d’un même compteur.

Ultra Thin Moon, Jaeger-Lecoultre, 12.600 €

Hamilton Khaki Field Murph

Régulièrement portées au cinéma, les montres Hamilton se font remarquer par leur côté baroudeur affirmé et une certaine robustesse. Cette Khaki Field Murph, par exemple, a été vue dans le chef d'œuvre SF Interstellar, sorti en 2014, et elle ne demande désormais qu'à vous mettre des étoiles dans les yeux.

Khaki Field Murph, Hamilton, 995 €

Yema Navigraf Pearl

Avec son cadran en nacre naturelle, cette édition limitée à 200 exemplaires de la Yema Navygraf sort du lot. Équipée d'un calibre Manufacture à micro-rotor - une rareté en horlogerie -, elle modernise le modèle historique avec un boîtier plus fin de 39 mm et de belles finitions. Une réussite française, conçue et fabriquée au sein des ateliers de la marque à Morteau, dans le Doubs.

Navygraf Pearl édition limitée, Yema, 2.299 €

Depancel Black Tangerine

Une montre pour les amoureux de belle mécanique. Inspirée par l'univers du sport auto, la marque Depancel propose en cette fin d'année le modèle Black Tangerine, un chronographe installé dans un boîtier 43 mm et pensé comme un instrument de bord. Signe d'exclusivité, cette édition limitée ne sera produite qu'à 50 exemplaires.

Black Tangerine, Depancel, 2.400 €

Longines Primaluna Quartz 30 mm

Classique et élégante, la Primaluna de Longines continue de se décliner dans des versions toujours plus désirables. Plusieurs couleurs de cadrans sont disponibles pour la version animée par un mouvement à quartz, et on aime en particulier ces deux tons pastel appelés Mint Blue et Lavender.

Primaluna Quartz 30 mm, Longines, 1.900 €

Vulcain Skindiver Nautique GMT

la Skindiver Nautique GMT est la première montre de la marque Vulcain à être équipée d’une fonction GMT (multi-fuseaux horaires).

Si elle est également disponible en blanc, on apprécie beaucoup cette version au cadran bleu profond, avec les aiguilles et index en Super-LumiNova blanc pour une lisibilité parfaite.

Skindiver Nautique GMT, Vulcain, 2.130 €