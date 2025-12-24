Noël 2025 : comment peut-on bien conserver les restes du repas sans risquer l’intoxication ?

Les repas de Noël s'accompagnent souvent de nombreux restes à manger. Alors, comment les conserver sans risquer de tomber malade ?

Pas de gaspillage. Pendant les fêtes, nos tables débordent de mets délicieux qui peuvent se conserver très longtemps pour certains, à condition de respecter quelques règles simples.

Incontournables des festivités, les gâteaux peuvent être conservés sans problème pendant un mois. Même s'ils contiennent de la farine, du sucre et des œufs, la cuisson d'au moins 10 minutes à 180 °C permet d'éliminer tout risque de salmonellose.

Pour les huîtres, gardez-les non ouvertes dans leur bourriche au bas du réfrigérateur huit jours maximum après leur emballage. Il est possible de les ouvrir jusqu'à deux heures avant de les servir, en les maintenant au frais.

Attention, passé ce délai, jetez impérativement celles qui n'ont pas été mangées, car l'eau salée favorise la prolifération des microbes.

La congélation, une bonne alternative

Les plats cuisinés, eux, doivent être froids avant d'être placés au réfrigérateur dans les deux heures maximum après la cuisson pour une bonne conservation.

Attention, à partir du moment où un reste a été réchauffé, il n'est plus possible de le remettre au réfrigérateur en raison de la zone de danger, comprise entre 10 °C à 63 °C. Dans celle-ci, les bactéries se multiplient rapidement, augmentant le risque d’intoxication alimentaire.

Vous pouvez aussi congeler les restes de repas, mais toujours sous certaines conditions strictes. Les plats cuisinés, refroidis et placés au réfrigérateur en moins de deux heures, peuvent être congelés entre -18 et -20 °C, de préférence en petites portions. Il en est de même pour le foie gras ou le saumon fumé s'ils n'ont pas été ouverts, sauf mention contraire.

En revanche, évitez de congeler les crevettes, les huîtres et, plus largement, tous les fruits de mer. La mayonnaise ne supporte pas non plus la congélation, tout comme l'ensemble des produits déjà entamés.

Dans tous les cas, pour des fêtes sans danger, achetez les produits traiteur au dernier moment, sortez seulement les quantités nécessaires et gardez le reste au frais et maintenez la température du réfrigérateur entre 1 et 3 °C.