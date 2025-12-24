Noël 2025 : voici les six plantes à offrir ce 25 décembre et ce qu’elles signifient

En plus de la tradition des cadeaux, les fêtes sont souvent l'occasion d'offrir des fleurs. Voici les variétés à privilégier pour être dans le thème de Noël.

Pour gâter famille et amis, les fleurs et plantes restent un incontournable des fêtes de fin d'année. Certaines sont plus appropriées que d'autres et ont une signification particulière, de quoi ajouter une touche personnalisée.

Le bouquet traditionnel de roses

Indémodable, la rose rouge, symbole de l'amour et la passion change de signification pour Noël. En effet, les roses, quelles soient blanches ou rouges arborent les couleurs des fêtes de fin d'année. Cette fleur symbolise en cette fin d'année l'élégance et l'ambiance festive.

Le cactus de Noël

Cette plante grasse fleurie originaire du Brésil se cultive en intérieur. Sa floraison se situe aux alentours du mois de décembre, ce qui lui vaut le nom de cactus de Noël. Sans épine, cette plante est faite pour satisfaire les personnes qui apprécient les plantes d'intérieur facile à entretenir.

Les amaryllis

L'amaryllis est le symbole de la beauté et de l'affection. Dans plusieurs pays, il est de coutume de planter un bulbe d'amaryllis pour profiter de sa floraison à Noël. Les fleurs fraichement écloses se placent alors sur la table pour agrémenter la décoration.

Le houx

Le houx fait partie des plantes traditionnelles de Noël. À cette période, il est très souvent utilisé dans les bouquets, les couronnes ou les compositions florale à mettre sur les tables. La tradition raconte que quelques branches de houx offertes en cadeau porteraient chance à la personne qui les reçoit. À l'époque des Celtes, les druides avaient l'habitude d'en offrir comme porte-bonheur.

Le poinsettia

Depuis quelques années, le poinsettia est devenu la plante star des fêtes de fin d'année. Originaire d'Amérique Centrale, elle est aussi appelée «étoile de Noël». Le poinsettia est souvent utilisé en décoration de table festives grâce à ses feuilles colorées. Elles se colorent à partir du mois d'octobre en rouge vif et forment des étoiles. De quoi parfaire les décorations de Noël.

Le petit sapin de Noël

Le sapin en format miniature, souvent décoré s'offre lors des Fêtes de Noël en signe d'affection. Il s'offre en pot pour être replanter et ainsi transmettre à son tour cette félicité.