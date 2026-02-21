Fitness: Chez Simone à Paris accueille un tout nouveau cours d'origine londonienne qu'on a testé

Si Paris ne manque pas d'adresses où pratiquer une activité physique quotidienne ou hebdomadaire, l'offre outre-Manche est également très intéressante. Lucy Borrie a développé une méthode de fitness appelée «BeBody» à Londres, et elle fait un carton.

Un tout nouveau cours de sport débarque à Paris. L'appartement Chez Simone, réaménagé en trois salles de sport et véritable lieu de vie depuis quelques années et situé au cœur de Paris (2e), accueille désormais un week-end par mois la londonienne Lucy Borrie et sa méthode de fitness baptisée «BeBody».

Le concept est simple : un cours de 50 minutes, articulé autour d'une méthode mélangeant HIIT, Pilates et renforcement musculaire, le tout dans une ambiance inspirée des années 1980. Chez Simone décline le cours en deux formats, dans une salle chauffée pour éliminer plus vite et travailler plus intensément, ou bien dans une salle à température ambiante.

Une méthode complète

Pendant le cours, Lucy donne des instructions claires et montre les mouvements. Ceux-ci sont à répéter moins d'une dizaine de fois : assez pour que ce soit efficace, mais pas trop pour ne pas s'ennuyer. Le cours reste dynamique pendant les 50 minutes, sur une musique entraînante qui donne le rythme.

Les mouvements sont précis, mais Lucy précise en début de séance : «Je montre les mouvements, c'est à vous de choisir votre amplitude». On va donc plus ou moins loin dans les exercices, selon sa force, sa souplesse, et son énergie. La méthode est complète et travaille toutes les zones du corps, avec une pointe de cardio due à la répétition rapide des exercices.

A la fin du cours, dans la salle chauffée ou non, une serviette glacée nous attend afin de nous rafraîchir. Les vestiaires comprennent des douches, et son équipées de serviettes, produits et sèche-cheveux.

Lucy Borrie sera Chez Simone un week-end par mois afin de donner ses cours de «BeBody». Les prochains cours seront du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. Le cours d'essai est à 18 euros.

Chez Simone, 226, rue Saint-Denis, Paris 2e