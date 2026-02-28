Aloe vera : voici les contre-indications à l’utilisation de cette plante

Plante grasse aux feuilles charnues originaire d’Afrique orientale, l’aloe vera renferme de multiples bienfaits. Toutefois, il existe certaines contre-indications et effets secondaires. Voici les situations où la prudence s’impose.

Les intestins fragiles

La consommation excessive de jus d’aloe vera peut entraîner des douleurs abdominales et des diarrhées. Cette plante est un puissant laxatif naturel. Mieux vaut donc l’éviter en cas de maladie inflammatoire chronique de l’intestin, comme la maladie de Crohn, ou de syndrome du côlon irritable.

Une insuffisance rénale

En accélérant trop brusquement le transit, l'aloe vera peut entraîner une déshydratation susceptible d’aggraver une insuffisance rénale. Les personnes souffrant de troubles rénaux devraient ainsi éviter sa consommation, notamment sous forme de jus ou de compléments alimentaires.

Les femmes enceintes

Pendant la grossesse, l’aloe vera - surtout par voie orale - est déconseillée car les anthraquinones présentes dans le latex d’aloe vera (la partie jaune sous la feuille) peuvent favoriser les contractions intestinales, mais aussi utérines. Par ailleurs, son effet laxatif peut provoquer une perte de minéraux essentiels, comme le potassium.

Les femmes allaitantes

La prudence est également de mise durant l’allaitement. Certains composants de l’aloe vera peuvent passer dans le lait maternel et provoquer des effets indésirables chez le nourrisson.

Les enfants de moins de 12 ans

Chez les jeunes enfants, dont le système digestif est plus sensible, certaines substances actives de l’aloe vera peuvent être irritantes ou mal tolérées. Même si le gel est généralement mieux supporté, il est préférable de demander un avis médical avant toute utilisation.